مدیرعامل سازمان املاک شهرداری از تعامل فرماندهان ارتش با شهرداری تهران برای رفع موانع پروژه شهید شوشتری یاد و تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ، درباره روند اجرای پروژه آزادراه شهید شوشتری اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۶ کیلومتر یکی از ابرپروژه‌های عمرانی شهر تهران است که عملیات اجرایی آن از اواخر دهه ۸۰ آغاز شد، اما به دلیل وجود معارضین ملکی و برخی موانع اجرایی، چندین سال متوقف مانده بود.

انارکی محمدی با بیان اینکه با تدبیر مدیریت شهری و قرار گرفتن مجدد این پروژه در اولویت شهرداری تهران، عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد، افزود: آزادراه شهید شوشتری از بزرگراه امام رضا (ع) در جنوب شرق تهران آغاز شده و در دو فاز به بزرگراه یاسینی در شمال شرق پایتخت متصل می‌شود و نقش مهمی در تکمیل شبکه بزرگراهی شرق تهران خواهد داشت.

وی مهم‌ترین چالش اجرای این پروژه را رفع معارضین ملکی عنوان کرد و گفت: در مقاطعی همین موضوع موجب توقف عملیات اجرایی شده بود، اما با همکاری دستگاه‌های مختلف و تلاش همکاران شهرداری، بخش عمده‌ای از این موانع برطرف شد.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با قدردانی از همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بیش از ۲۷ هکتار از اراضی مورد نیاز پروژه متعلق به ارتش بود و توافقات انجام‌شده با این نهاد نقش بسیار مؤثری در رفع معارضین و پیشبرد پروژه داشت.

انارکی با اشاره به تلاش‌ها و همراهی ستودنی امیر سپهبد شهید موسوی با شهرداری تهران برای گره‌گشایی از این پروژه گفت: امیر سرافراز ارتش، شهید موسوی و امیر حاتمی فرمانده کنونی ارتش برای آزادسازی بستر اجرای پروژه کمربند شرقی تهران همراهی و تعامل بسزایی داشتند.

وی همچنین از همراهی وزارت ورزش و جوانان در اجرای این طرح خبر داد و افزود: در قالب توافقات صورت‌گرفته، حدود ۱۷ هکتار از اراضی مورد نیاز پروژه تأمین شد که این همکاری علاوه بر تکمیل بزرگراه شهید شوشتری، زمینه توسعه خدمات حمل‌ونقل عمومی و بهره‌برداری از پایانه مترو در مجاورت ورزشگاه تختی را نیز فراهم خواهد کرد.

انارکی ادامه داد: بخشی از معارضین پروژه شامل گاراژها و املاک با کاربری‌های تجاری، مسکونی و کشاورزی در محور امام رضا(ع) بود که در مالکیت اشخاص حقیقی قرار داشت و خوشبختانه مالکان این املاک نیز طی سال‌های گذشته همکاری مناسبی با مدیریت شهری داشتند.

وی با اشاره به حجم گسترده تملک‌های انجام‌شده خاطرنشان کرد: ارزش ریالی معارضین و املاک تملک‌شده در پروژه شهید شوشتری بر مبنای برآوردهای سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۵ همت است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع اجرای این پروژه محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: پروژه شهید شوشتری اکنون در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و به‌زودی به عنوان یکی از پروژه‌های فاخر مدیریت شهری در اختیار شهروندان تهرانی قرار خواهد گرفت؛ پروژه‌ای که تأثیر قابل توجهی در روان‌سازی ترافیک و ارتقای دسترسی‌های شرق پایتخت خواهد داشت.

برچسب ها: املاک و مستغلات ، شهید شوشتری
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