شهروندخبرنگار ما در آستانه ماه محرم، تصاویری از آماده سازی مساجد و حسینیه های روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی بیشتر به آغاز ماه محرم و سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) باقی نمانده و عاشقان و شیفتگان آن حضرت در هر کجا که باشند به ساحت مقدس امام سوم شیعیان ادای احترام می‌کنند. به همین مناسبت

عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) در روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی با غبارروبی و سیاه پوش کردن مساجد و حسینیه‌ها به استقبال ماه محرم رفتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شیانی - خراسان جنوبی

.برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.