باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام منتصری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با اعلام این خبر گفت: توقیف بالغ بر ۸۰۰۰ کیلو گرم چوب کنار و کهور ایرانی قاچاق که از گونه‌های استراتژیک نواحی گرمسیری کشور محسوب میشوند و دستگیری راننده و توقیف یک دستگاه کامیون حاصل پیگیری و تلاش چندین ساعته نیرو‌های یگان حفاظت استان فارس و رییس و نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خفر بود.

او گفت: این کامیون پس از مشاهده خودروی گشت یگان حفاظت، از مسیر اصلی خارج و برای ساعاتی متواری شد، اما مجدداً حرکت خود را به سمت مقصد در محور شهرستان خفر به جهرم از سر گرفت.

منتصری ادامه داد: با رصد و حضور به‌موقع قرقبانان و نیروهای یگان حفاظت در مسیر، خودروی حامل چوب بار دیگر شناسایی شد. در ادامه، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خفر که با خودروی شخصی در عملیات حضور داشت، اقدام به تعقیب کامیون کرد.

او بیان کرد: همزمان هماهنگی‌های لازم با اداره آگاهی شهرستان خفر، فرمانده یگان حفاظت استان فارس و همچنین با اخذ دستور از رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان‌های جهرم و خفر انجام شد و در نهایت با همکاری نیروی انتظامی، کامیون در محور اصلی شهرستان خفر متوقف شد.

مدیرکل منابع طبیعی فارس گفت: پس از بازرسی و بازجویی مقدماتی از راننده و مشاهده تخلفات توسط مأموران یگان حفاظت، خودرو به پارکینگ مرکزی شهرستان منتقل شد تا مراحل قانونی رسیدگی به پرونده انجام شود.

او در ادامه افزود: در بررسی و بازجویی‌های بعمل آمده مشخص شد که این محموله چوب جنگلی از مبدا یکی از استان‌های همجوار به مقصد شهرستان جهرم بارگیری شده و فاقد هرگونه مجوز قانونی است. در همین راستا نسبت به تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و ارجاع به مراجع ذیصلاح اقدام شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در پایان ضمن قدردانی از همکاری یگان‌های نظامی و انتظامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی با منابع طبیعی در برخورد با متخلفین و متجاوزین به انفال افزود: نیرو‌های یگان حفاظت استان فارس بصورت شبانه روزی در اقصی نقاط استان فارس به حفاظت از انفال مشغول بوده و بدون هیچگونه مماشات و چشم پوشی و برابر با قانون با سودجویان و مخربین منابع طبیعی برخورد می‌کنند.

منبع: منابع طبیعی فارس