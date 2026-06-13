در یک سلسله عملیات شناسایی و تعقیب و گریز متخلفین با ۸۰۰۰ کیلو چوب درختان جنگلی گرمسیری در حلقه محاصره نیرو‌های انتظامی ویگان حفاظت شهرستان خفر به دام افتادند. 

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام منتصری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با اعلام این خبر گفت: توقیف بالغ بر ۸۰۰۰ کیلو گرم چوب کنار و کهور ایرانی قاچاق که از گونه‌های استراتژیک نواحی گرمسیری کشور محسوب میشوند و دستگیری راننده و توقیف یک دستگاه کامیون حاصل پیگیری و تلاش چندین ساعته نیرو‌های یگان حفاظت استان فارس و رییس و نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خفر بود.

او گفت: این کامیون پس از مشاهده خودروی گشت یگان حفاظت، از مسیر اصلی خارج و برای ساعاتی متواری شد، اما مجدداً حرکت خود را به سمت مقصد در محور شهرستان خفر به جهرم از سر گرفت.

منتصری ادامه داد: با رصد و حضور به‌موقع قرقبانان و نیروهای یگان حفاظت در مسیر، خودروی حامل چوب بار دیگر شناسایی شد. در ادامه، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خفر که با خودروی شخصی در عملیات حضور داشت، اقدام به تعقیب کامیون کرد.

او بیان کرد: همزمان هماهنگی‌های لازم با اداره آگاهی شهرستان خفر، فرمانده یگان حفاظت استان فارس و همچنین با اخذ دستور از رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان‌های جهرم و خفر انجام شد و در نهایت با همکاری نیروی انتظامی، کامیون در محور اصلی شهرستان خفر متوقف شد.

مدیرکل منابع طبیعی فارس گفت: پس از بازرسی و بازجویی مقدماتی از راننده و مشاهده تخلفات توسط مأموران یگان حفاظت، خودرو به پارکینگ مرکزی شهرستان منتقل شد تا مراحل قانونی رسیدگی به پرونده انجام شود.

او در ادامه افزود: در بررسی و بازجویی‌های بعمل آمده مشخص شد که این محموله چوب جنگلی از مبدا یکی از استان‌های همجوار به مقصد شهرستان جهرم بارگیری شده و فاقد هرگونه مجوز قانونی است. در همین راستا نسبت به تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و ارجاع به مراجع ذیصلاح اقدام شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در پایان ضمن قدردانی از همکاری یگان‌های نظامی و انتظامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی با منابع طبیعی در برخورد با متخلفین و متجاوزین به انفال افزود: نیرو‌های یگان حفاظت استان فارس بصورت شبانه روزی در اقصی نقاط استان فارس به حفاظت از انفال مشغول بوده و بدون هیچگونه مماشات و چشم پوشی و برابر با قانون با سودجویان و مخربین منابع طبیعی برخورد می‌کنند.

منبع: منابع طبیعی فارس

برچسب ها: منابع طبیعی فارس ، چوب درختان ، گرمسیری
خبرهای مرتبط
نیروگاه‌های خورشیدی، جبران‌کننده ناترازی برق در تابستان
قد و قواره‌هایی کوچک با دهانی بزرگ؛ مزارع کازرون درگیر آفت کرم برگ‌خوار پاییزه
ایران جان، فارس ایران
قیروکارزین؛ فصل پاییز و فصل برداشت لیمو + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای مانور‌های عملیاتی برای مقابله با آتش‌سوزی در ارتفاعات و فضا‌های سبز شیراز
بازگشت ۶۰۰ میلیارد ریال قسط سوم هزینه سرویس مدارس به حساب خانواده‌ها در شیراز
تامین مالی ۱۵۶ میلیارد تومان از پروژه‌های نیمه تمام فارس
فارس در مسیر جهش صنعتی؛ صدور ۹۹۴ پروانه بهره‌برداری
بازگشت ۱۴۱ کودک کار به کانون خانواده در فارس
اجرای حدود ۵ کیلومتر از بزرگترین پروژه جاده بتنی منطقه ویژه اقتصادی لامرد
بهره‌مندی ۷۱ درصد خانوارهای روستایی اقلید از طرح‌های بنیاد مسکن
شیراز در پی جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه پایدار شهری
طنین‌انداز شدن پیام «هیهات من الذلة» با محوریت بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت
پیوند اقتصاد و ورزش، مسیر توسعه ورزش فارس است
آخرین اخبار
نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی بر روی ناوگان مسافربری فارس الزامی شد
پیوند اقتصاد و ورزش، مسیر توسعه ورزش فارس است
از فضاسازی گسترده شهری تا رویداد‌های هنری عاشورایی
طنین‌انداز شدن پیام «هیهات من الذلة» با محوریت بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت
اجرای حدود ۵ کیلومتر از بزرگترین پروژه جاده بتنی منطقه ویژه اقتصادی لامرد
تامین مالی ۱۵۶ میلیارد تومان از پروژه‌های نیمه تمام فارس
بازگشت ۶۰۰ میلیارد ریال قسط سوم هزینه سرویس مدارس به حساب خانواده‌ها در شیراز
فارس در مسیر جهش صنعتی؛ صدور ۹۹۴ پروانه بهره‌برداری
شیراز در پی جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه پایدار شهری
بازگشت ۱۴۱ کودک کار به کانون خانواده در فارس
بهره‌مندی ۷۱ درصد خانوارهای روستایی اقلید از طرح‌های بنیاد مسکن
اجرای مانور‌های عملیاتی برای مقابله با آتش‌سوزی در ارتفاعات و فضا‌های سبز شیراز
برگزاری آیین ازدواج در یکصد و چهارمین شب تجمع رهپویان وصال شیراز+ فیلم
۱۷ مصدوم در پی ۳ حادثه رانندگی در فارس
نجات فرد طبیعت گرد به همت تیم غواصی آتش نشانی کازرون
وضعیت جسمانی پدر تئاتر فارس پس از جراحی رضایت‌بخش است
خنثی‌سازی مهمات عمل نکرده دشمن در ملارد
۲۷ مصدوم و یک فوتی در ۵ حادثه رانندگی در محور‌های فارس
خیابان‌ها در محرم نباید رها شود/ جهاد صرفه‌جویی باید در محرم فرهنگ‌سازی شود