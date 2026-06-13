دختر سردار شهید سپهبد محمد باقری گفت: حضرت آقا رهبر شهید ما نسبت به خانواده و امور مربوط به حوزه زنان حساسیت بالایی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه افشردی گفت: سال گذشته در همین روز‌ها در ابتدای جنگ ۱۲ روزه پدر همراه مادرم و خواهرم به شهادت رسیدند.

وی با تاکید بر نگاه و توجه ویژه رهبر شهید در خصوص مسایل مربوط به حوزه زنان و خانواده، تاکید کرد: از ارتباطات و جلساتی که پدرم با رهبر شهید داشتند به یاد دارم که حضرت آقا تاکید داشتند که سلام ایشان را به خانوداه برسانید.

دختر سردار شهید سپهبدباقری افزود: رهبر شهید معتقد بودند که خانواده تنها جایی است که بنیاد انسان‌سازی است و محتوای فرمایشات ایشان حکایت از این داشت که ما اگر می‌خواهیم جامعه به رشد و پیشرفت برسد باید از خانواده شروع کنیم.

روایت فرشته حسن‌زاده قهرمان موی‌تای جهان از پیام رهبر شهید

همچنین فرشته حسن‌زاده قهرمان موی‌تای جهان درباره توجه ویژه رهبر شهید به ورزشکاران زن و بیان روایت از تقدیم مدال خود به رهبر شهید گفت: من بازیکن تیم ملی موی تای زنان ایران و دارنده اولین مدال طلای جهان در تاریخ موی تای بانوان ایران و ملقب به دختر تاریخ ساز طلای آسیا و نقره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستم.

وی افزود: در آخرین بازی‌هایی که شرکت کردم، مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی بود که موفق شدم مدال نقره را کسب کنم.

حسن زاده خاطر نشان کرد:، چون اسم بازی‌ها همبستگی‌های اسلامی بود و رهبر شهید ما هم رهبر کل مسلمین جهان بودند من از قبل این تصمیم داشتم که مدالم را به ایشان تقدیم کنم.

وی گفت: پس از اینکه مدالم را به ایشان هدیه کردم در کمتر از ۴۸ ساعت ایشان برای من پاسخی فرستادند و فرمودند سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید، از طلا برتر همت، تلاش ایمان و اعتماد به نفس شما بود دخترم.

حسن زاده تاکید کرد: از اینکه در این دوره از مسابقات رنگ مدال من نقره شده بود، نارحت بودم، اما با پیامی که رهبر برای من فرستادند از صدتا مدال المپیک و صد تا مدال طلا هم برایم با ارزش‌تر بود.

وی افزود: وقتی که خبر شهادت رهبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم، واقعا قلبم آتش گرفت، اما خدا را شاکر بودم که در واپسین روز‌هایی که رهبر شهید در کنار ما بودند من این سعادت را داشتم که ایشان را از نزدیک ببینم و هدایایی از جمله انگشتر از ایشان دریافت کنم و خدا را شکر می‌کنم که پیامی از ایشان داشتم و امیدوارم که بتوانیم باز هم در مسیر رهبری و دفاع از کشورمان قدم برداریم.

منبع: معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده