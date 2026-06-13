دختر سردار شهید سپهبد محمد باقری گفت: حضرت آقا رهبر شهید ما نسبت به خانواده و امور مربوط به حوزه زنان حساسیت بالایی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه افشردی گفت: سال گذشته در همین روز‌ها در ابتدای جنگ ۱۲ روزه پدر همراه مادرم و خواهرم به شهادت رسیدند.

وی با تاکید بر نگاه و توجه ویژه رهبر شهید در خصوص مسایل مربوط به حوزه زنان و خانواده، تاکید کرد: از ارتباطات و جلساتی که پدرم با رهبر شهید داشتند به یاد دارم که حضرت آقا تاکید داشتند که سلام ایشان را به خانوداه برسانید.

دختر سردار شهید سپهبدباقری افزود: رهبر شهید معتقد بودند که خانواده تنها جایی است که بنیاد انسان‌سازی است و محتوای فرمایشات ایشان حکایت از این داشت که ما اگر می‌خواهیم جامعه به رشد و پیشرفت برسد باید از خانواده شروع کنیم.

روایت فرشته حسن‌زاده قهرمان موی‌تای جهان از پیام رهبر شهید

همچنین فرشته حسن‌زاده قهرمان موی‌تای جهان درباره توجه ویژه رهبر شهید به ورزشکاران زن و بیان روایت از تقدیم مدال خود به رهبر شهید گفت: من بازیکن تیم ملی موی تای زنان ایران و دارنده اولین مدال طلای جهان در تاریخ موی تای بانوان ایران و ملقب به دختر تاریخ ساز طلای آسیا و نقره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستم.

وی افزود: در آخرین بازی‌هایی که شرکت کردم، مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی بود که موفق شدم مدال نقره را کسب کنم.

حسن زاده خاطر نشان کرد:، چون اسم بازی‌ها همبستگی‌های اسلامی بود و رهبر شهید ما هم رهبر کل مسلمین جهان بودند من از قبل این تصمیم داشتم که مدالم را به ایشان تقدیم کنم.

وی گفت: پس از اینکه مدالم را به ایشان هدیه کردم در کمتر از ۴۸ ساعت ایشان برای من پاسخی فرستادند و فرمودند سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید، از طلا برتر همت، تلاش ایمان و اعتماد به نفس شما بود دخترم.

حسن زاده تاکید کرد: از اینکه در این دوره از مسابقات رنگ مدال من نقره شده بود، نارحت بودم، اما با پیامی که رهبر برای من فرستادند از صدتا مدال المپیک و صد تا مدال طلا هم برایم با ارزش‌تر بود.

وی افزود: وقتی که خبر شهادت رهبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم، واقعا قلبم آتش گرفت، اما خدا را شاکر بودم که در واپسین روز‌هایی که رهبر شهید در کنار ما بودند من این سعادت را داشتم که ایشان را از نزدیک ببینم و هدایایی از جمله انگشتر از ایشان دریافت کنم و خدا را شکر می‌کنم که پیامی از ایشان داشتم و امیدوارم که بتوانیم باز هم در مسیر رهبری و دفاع از کشورمان قدم برداریم.

منبع: معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، خانواده ، سرلشکر محمد باقری ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
آغاز به کار پویش «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده»
موفقیت طرح «کارت امید مادر»/ تأخیر در ازدواج فرصت فرزندآوری را محدود می‌کند
مرخصی ۱۴ روزه پدران پس از تولد فرزند در بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سخنگوی قوه قضاییه: ۱۳۹ محکوم به مجازات سلب حیات و اعدام مشمول عفو شدند
۳۰هزار خانواده مددجو صاحب نیروگاه خورشیدی شدند
فرد مرتبط با عناصر جاسوسی خارج از کشور دستگیر شد
تشریح اقدامات پلیس راهور در دوران جنگ تحمیلی
دستگیری عامل اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس + فیلم
رئیس قوه قضاییه: به آمریکایی‌ها مطلقاً اعتماد نداریم
برخورد قانونی محیط زیست با صید کوسه ماهیان و سفره ماهیان خلیج فارس
ترافیک سنگین در هراز و محور‌های منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
جابجایی ۹۱۳ پایه برق محدودکننده تردد در تهران
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات راهکار پیشگیری از معاملات معارض
آخرین اخبار
انهدام باند سارقان حرفه‌ای خودرو در تهران/ کشف ده‌ها خودروی سرقتی و قطعات آنها
فوت بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در حوادث رانندگی سال گذشته
رئیس قوه قضاییه: به آمریکایی‌ها مطلقاً اعتماد نداریم
برنامه جذب سالانه بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در مسیر تحقق سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه: ۱۳۹ محکوم به مجازات سلب حیات و اعدام مشمول عفو شدند
جابجایی ۹۱۳ پایه برق محدودکننده تردد در تهران
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات راهکار پیشگیری از معاملات معارض
دستگیری عامل اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس + فیلم
برخورد قانونی محیط زیست با صید کوسه ماهیان و سفره ماهیان خلیج فارس
ترافیک سنگین در هراز و محور‌های منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
فرد مرتبط با عناصر جاسوسی خارج از کشور دستگیر شد
تشریح اقدامات پلیس راهور در دوران جنگ تحمیلی
۳۰هزار خانواده مددجو صاحب نیروگاه خورشیدی شدند
ثبت‌نام حج آینده زودتر انجام خواهد شد
ارائه ۱.۷ میلیون خدمت شماره‌گذاری در شرایط ویژه کشور
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران