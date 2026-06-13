قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۳ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۳ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۵،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۲ خرداد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۱ خرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرمول کاهش هزینه قبض برق در تابستان/ ساعات اوج مصرف را جدی بگیرید
برق مشترکان اداری، تجاری و خانگی پرمصرف بدون تشریفات قطع می‌شود
اختلال پیش‌آمده در سامانه بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد
واردات روزانه گوشت قرمز در جریان است+ فیلم
برآورد ۳۵۰۰ مگاواتی از انشعابات غیرمجاز و برق‌دزدی
کاهش قطعی برق چاه‌های کشاورزی به کجا رسید؟
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۴۰۰ هزار تومان/تولید تخم مرغ ۲۰ هزار تن مازاد بر نیاز کشور
تولید بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت از طریق میدان نفتی آب تیمور
کاهش واردات بنزین همزمان با صرفه‌جویی
سیاست ارز ترجیحی با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده است؟ + فیلم
آخرین اخبار
در کشور‌های توسعه‌یافته، هنر نقش مهمی در آموزش مالی دارد
ورود سرمایه شرکت‌های بورسی به اقتصاد مولد برای زنجیره قطعه‌سازی
خرید حمایتی مرغ تا تعادل بازار ادامه دارد/جوجه ریزی ماهانه ۱۲۵ میلیون قطعه جوابگوست
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۳ خرداد
کوچک‌سازی دولت با ادغام و حذف ساختارهای موازی دنبال می‌شود
بهترین کیفیت برق در دنیا را عرضه می‌کنیم/ فعلا جیره بندی آب نداریم
مسیر فعالیت‌های بنگاه‌ها تسهیل می‌شود +فیلم
اختلال در برخی بانک‌ها در حال رفع است/ جای نگرانی وجود ندارد
توسعه بدون توقف خودرو۴۵ با ۷۱ شعبه در سراسر کشور
راهنمای جامع حفظ ارزش دارایی در بحران | بررسی رفتار طلا در تنش‌های خاورمیانه
ادارات دولتی پرمصرف و بدمصرف با اولویت قطع آب و برق+ فیلم
توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی از الزامات موفقیت صنایع خلاق
اختلال پیش‌آمده در سامانه بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد
سکو‌های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
هشدار نارنجی برای شمال غرب کشور/ پیش‌بینی وقوع سیلاب
معادلات جهانی انرژی به دوران «پیش و پس از بسته شدن تنگه» تقسیم شد
۲۱۰ سورتی پرواز برای بازگشت حجاج به کشور انجام شد/ بامداد ۲۵ خرداد پایان عملیات حج ۱۴۰۵
توسعه چک الکترونیک و اصلاح نظام پرداخت با جدیت دنبال می‌شود
پلتفرم خرید و فروش نقره زیر نظر اتحادیه
کشاورزان از باز بودن کانال های آب اطمینان حاصل کنند
راه‌اندازی سامانه «صورا» نمادی از حفظ نگاه بلندمدت در شرایط جنگی است
توافق دولت و مجلس بر سر ۹ اولویت اقتصادی/ بسته جامع معیشتی تهیه می‌شود
تداوم بازسازی ذخایر و توسعه آبزی‌پروری
اقتصاد آمریکا زیر تیغ تنگه هرمز است / با همدلی و اتحاد مردم و دولت می‌توان از این شرایط سخت عبور کرد + فیلم
طی سنوات گذشته حتی یک مورد فوت ناشی از مشکلات کیفیت آب نداشتیم/ در سطح کشور ۱۲ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه فعال داریم
بانک مرکزی سهمیه و اعتبارات بانک ها برای وام اشتغال مددجویان مشخص کند
تولید بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت از طریق میدان نفتی آب تیمور
۱۰۵ پروژه شیلاتی همزمان با هفته جهاد کشاورزی افتتاح می شود
کاهش واردات بنزین همزمان با صرفه‌جویی
تأمین ناوگان مورد نیاز اتوبوسی همزمان با آغاز سفرهای تابستانی