باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- آیین افتتاحیه نمایشگاه هنری «نغمههای بیصدا» صبح شنبه ۲۳ خرداد با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان حوزه مقاومت در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
این نمایشگاه با هدف روایت هنری مظلومیت شهدای دانشآموز، کودکان و خانوادههای قربانی جنگ تحمیلی و بازنمایی جلوههای مقاومت، ایثار و پایداری ملت ایران برپا شده است. در این رویداد، آثار هنری و روایتهای تصویری، بخشی از واقعیتهای تلخ جنگ و مقاومت مردم ایران را به تصویر میکشند.
حبیبالله قربانیمهر، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران، در این مراسم نمایشگاه «نغمههای بیصدا» را روایتگر حقیقتهایی دانست و گفت: باید برای نسلهای آینده حفظ و منتقل شود.
وی با تأکید بر اینکه هنر رساترین زبان برای انتقال مفاهیم انسانی و ارزشی است، شهدای دانشآموز را قهرمانان کوچک با رسالتی بزرگ توصیف کرد و گفت این شهدا نماد پاکی، ایمان، مسئولیتپذیری و ایثار هستند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.
قربانیمهر همچنین با اشاره به شهدای دانشآموز شهرستان میناب، آنان را نماد مظلومیت یک ملت و استقامت یک سرزمین دانست و تأکید کرد: نسل جوان باید با زبان هنر، منطق و محبت با این حماسهها آشنا شود.
در ادامه مراسم حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری نیز با تأکید بر نقش هنر و رسانه در حفظ و انتقال حماسههای ملت ایران، بیان کرد: ثبت و روایت صحیح فداکاریها و مقاومت مردم، مانع فراموشی واقعیتها و تحریف تاریخ خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای هنری برای معرفی مظلومیت ملت ایران و ملت فلسطین، افزود: هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی میتوانند با روایت درست رویدادها، حقانیت ملت ایران و جنایات دشمنان را به افکار عمومی جهان معرفی کنند.
اختری ماندگاری نهضت عاشورا در طول تاریخ را نتیجه روایتگری صحیح دانست و اظهار امیدواری کرد: با استمرار چنین فعالیتهایی، یاد و نام شهدا و حماسهآفرینیهای ملت ایران برای نسلهای آینده حفظ شود.
گفتنی است، نمایشگاه «نغمههای بیصدا» در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مدت یک هفته میزبان علاقهمندان است.