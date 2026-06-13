شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطع موقت آب شرب در برخی مناطق شهر بندرعباس به دلیل انجام تعمیرات در خط انتقال آب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دلیل انجام تعمیرات بر روی خط انتقال آب شرب، آب برخی مناطق شهر بندرعباس روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۶ صبح به مدت ۱۲ ساعت قطع خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، مناطق حد فاصل هتل امین تا بلوار صیادان، میدان یادبود، سهراه دلگشا و محلههای یادبود و اوزیهای جنوبی شامل کوچههای موج، دانش، معرفت و شفق در این مدت با قطعی آب مواجه خواهند شد.
در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از مشترکان و قدردانی از صبوری شهروندان، از ساکنان این مناطق خواسته شده است با ذخیره آب در مخازن منازل و مدیریت مصرف، همکاری لازم را داشته باشند.
منبع: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان