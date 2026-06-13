شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطع موقت آب شرب در برخی مناطق شهر بندرعباس به دلیل انجام تعمیرات در خط انتقال آب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دلیل انجام تعمیرات بر روی خط انتقال آب شرب، آب برخی مناطق شهر بندرعباس روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۶ صبح به مدت ۱۲ ساعت قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، مناطق حد فاصل هتل امین تا بلوار صیادان، میدان یادبود، سه‌راه دلگشا و محله‌های یادبود و اوزی‌های جنوبی شامل کوچه‌های موج، دانش، معرفت و شفق در این مدت با قطعی آب مواجه خواهند شد.

در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از مشترکان و قدردانی از صبوری شهروندان، از ساکنان این مناطق خواسته شده است با ذخیره آب در مخازن منازل و مدیریت مصرف، همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

برچسب ها: اطلاع رسانی ، شرکت آب و فاضلاب ، هرمزگان ، قطعی آب
خبرهای مرتبط
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب بر اثر اتفاقات آب در زاهدان
آب سایت لاوان شهرک پیامبر اعظم فردا قطع می‌شود
اطلاعیه قطعی آب در فردیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توقیف ۲ لنج حامل ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرلنگه
آماده‌سازی ۱۱۳۴ خودرو برای سرویس مدارس در بندرعباس
معرفی حمزه قلعه مینابی به عنوان سرپرست کمیته امداد شهرستان سیریک 
محدود سازی مشترکان پر مصرف برق در هرمزگان
هپاتیت A و راه‌های پیشگیری؛ تأکید بر رعایت بهداشت فردی و تغذیه سالم
اقتصاد گردشگری هرمزگان نیازمند تعریف جایگاه مستقل و برنامه‌ریزی ساختارمند است
آخرین اخبار
اقتصاد گردشگری هرمزگان نیازمند تعریف جایگاه مستقل و برنامه‌ریزی ساختارمند است
آماده‌سازی ۱۱۳۴ خودرو برای سرویس مدارس در بندرعباس
معرفی حمزه قلعه مینابی به عنوان سرپرست کمیته امداد شهرستان سیریک 
هپاتیت A و راه‌های پیشگیری؛ تأکید بر رعایت بهداشت فردی و تغذیه سالم
محدود سازی مشترکان پر مصرف برق در هرمزگان
توقیف ۲ لنج حامل ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرلنگه
تاکسی‌ کرایه ای به جای آمبولانس؛ جان بیمار لیردفی قربانی نقص فنی و نبود راننده!
آسیب‌دیدگی ۲۱۶ شناور صیادی قشم در جنگ تحمیلی رمضان
امام جمعه بندرعباس: هرگونه تعرض به متحدان ایران به منزله تعرض به خاک ایران است