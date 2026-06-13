باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه- حسین سیمایی، وزیر علوم در جمع خبرنگاران جوان در تشریح آخرین وضعیت تحولات آموزش عالی با تأکید بر اینکه موضوع ارتقای کیفیت آموزشی همچنان در دستور کار کارشناسی این وزارتخانه قرار دارد، گفت: روشهای مختلفی برای تحول در نظام آموزشی مطالعه شده و امیدواریم بهزودی با اجرای آزمایشی در چند دانشگاه منتخب، شاهد تحولات ملموسی در مقاطع ارشد و دکتری باشیم.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این تحول، کمک به افزایش بروندادهای پژوهشی دانشجویان است؛ در همین راستا، برنامهریزی شده است که دستاوردهای علمی همچون مقاله، ثبت اختراع و طرحهای نوآورانه و فناورانه بتوانند جایگزین امتحان جامع شوند که جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد.
تخصیص ردیفهای استخدامی جدید به دانشگاهها
وزیر علوم در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جذب اعضای هیئت علمی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و تفاهم با سازمان اداری و استخدامی کشور، موفق به اخذ مجوز تقریباً تمامی ردیفهای استخدامی مورد نیاز برای بازه ۵ تا ۶ ساله پیشرو شدهایم که بهزودی جهت اجرا به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.
وضعیت آموزش حضوری و اسکان دانشجویان
وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت کلاسهای تحصیلات تکمیلی و خوابگاههای آسیبدیده در جریان حوادث اخیر، با بیان اینکه خوشبختانه میزان آسیبها به زیرساختهای خوابگاهی محدود بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر دورههای ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار میشود و اولویت وزارت علوم، تأمین فضای اسکان مناسب برای دانشجویان متقاضی خوابگاه است.
استقبال از بازگشت نخبگان و استادان ایرانی مقیم خارج
وزیر علوم با اشاره به شرایط مطلوب برای بازگشت نخبگان به کشور، تأکید کرد: خوشبختانه میل به بازگشت در میان محققان، استادان و دانشجویان ایرانی مقیم خارج مشهود است. وزارت علوم نیز زمینههای لازم را برای تسهیل بازگشت آنها فراهم کرده و بهزودی آییننامهای در خصوص نحوه همکاری استادان ایرانی مقیم خارج که تمایل به فعالیت علمی مشترک دارند، ابلاغ خواهد شد.
تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاهها در دوران پساجنگ
وزیر علوم در پایان با اشاره به ابلاغیه رئیسجمهوری به دانشگاهها، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی دانشگاهها، ارتباط مستمر با صنعت و جامعه و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال مسائل ملی است. از تمامی استادان انتظار میرود در دوره «پساجنگ»، پیشرانِ ایجاد امید، نشاط، اعتماد و همبستگی برای ساختن ایرانی قدرتمندتر از گذشته باشند و در این مسیر خطیر، نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.