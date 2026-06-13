وزیر علوم گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته موفق به اخذ مجوز ردیف‌های استخدامی مورد نیاز جذب اعضای هیئت علمی برای بازه ۵ تا ۶ ساله پیش‌رو شده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- حسین سیمایی، وزیر علوم در جمع خبرنگاران جوان در تشریح آخرین وضعیت تحولات آموزش عالی با تأکید بر اینکه موضوع ارتقای کیفیت آموزشی همچنان در دستور کار کارشناسی این وزارتخانه قرار دارد، گفت: روش‌های مختلفی برای تحول در نظام آموزشی مطالعه شده و امیدواریم به‌زودی با اجرای آزمایشی در چند دانشگاه منتخب، شاهد تحولات ملموسی در مقاطع ارشد و دکتری باشیم.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این تحول، کمک به افزایش برون‌دادهای پژوهشی دانشجویان است؛ در همین راستا، برنامه‌ریزی شده است که دستاوردهای علمی همچون مقاله، ثبت اختراع و طرح‌های نوآورانه و فناورانه بتوانند جایگزین امتحان جامع شوند که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

تخصیص ردیف‌های استخدامی جدید به دانشگاه‌ها

وزیر علوم در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جذب اعضای هیئت علمی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و تفاهم با سازمان اداری و استخدامی کشور، موفق به اخذ مجوز تقریباً تمامی ردیف‌های استخدامی مورد نیاز برای بازه ۵ تا ۶ ساله پیش‌رو شده‌ایم که به‌زودی جهت اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وضعیت آموزش حضوری و اسکان دانشجویان

وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت کلاس‌های تحصیلات تکمیلی و خوابگاه‌های آسیب‌دیده در جریان حوادث اخیر، با بیان اینکه خوشبختانه میزان آسیب‌ها به زیرساخت‌های خوابگاهی محدود بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر دوره‌های ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار می‌شود و اولویت وزارت علوم، تأمین فضای اسکان مناسب برای دانشجویان متقاضی خوابگاه است.

استقبال از بازگشت نخبگان و استادان ایرانی مقیم خارج

وزیر علوم با اشاره به شرایط مطلوب برای بازگشت نخبگان به کشور، تأکید کرد: خوشبختانه میل به بازگشت در میان محققان، استادان و دانشجویان ایرانی مقیم خارج مشهود است. وزارت علوم نیز زمینه‌های لازم را برای تسهیل بازگشت آنها فراهم کرده و به‌زودی آیین‌نامه‌ای در خصوص نحوه همکاری استادان ایرانی مقیم خارج که تمایل به فعالیت علمی مشترک دارند، ابلاغ خواهد شد.

تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه‌ها در دوران پساجنگ

وزیر علوم در پایان با اشاره به ابلاغیه رئیس‌جمهوری به دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی دانشگاه‌ها، ارتباط مستمر با صنعت و جامعه و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال مسائل ملی است. از تمامی استادان انتظار می‌رود در دوره «پساجنگ»، پیشرانِ ایجاد امید، نشاط، اعتماد و همبستگی برای ساختن ایرانی قدرتمندتر از گذشته باشند و در این مسیر خطیر، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

برچسب ها: جذب هیات علمی ، خوابگاه دانشجو
خبرهای مرتبط
سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵ قطعی شد
اساتید باید بر اساس عملکرد امتیاز بگیرند
وزیر علوم: ظرفیت‌های علمی کشور در طول جنگ در خدمت کشور بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت‌نام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید آغاز شد
افزایش ضربان قلب و فشار خون از عوارض استعمال ویپ
یک محصول طبیعی که از کبد در برابر سموم محافظت می‌کند
فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است/ با متخلفان برخورد قاطع می‌شود
تصویر یک تلسکوپ از فروپاشی ابر ماژلانی کوچک و بلعیده شدن آن توسط یک کهکشان
رونمایی وان‌پلاس از گوشی هوشمند پیشرفته خود
برنامه روسیه برای آزمایش فناوری‌های مرتبط با ماموریت زهره
نتایج مطالعه: آلودگی هوا خطر بیماری قلبی را حتی در سطوح «ایمن» افزایش می‌دهد
آیا روتین‌های سلامتی برای پیشگیری از زوال عقل کافی است؟
تخصص و اخلاق؛ معیار‌های جامع برای انتخاب اساتید نمونه کشوری
آخرین اخبار
عبور از الگوی سنتی بین‌المللی‌سازی برای نجات صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها ضروری است
تعیین تکلیف ردیف‌های استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها
بررسی علت گرفتگی‌های شدید عضلات پا + فیلم
ثبت‌نام جهش تحصیلی دانش‌آموزان/ نوبت‌گیری در ۸۵۰ مرکز جامع انجام می‌شود
جزئیات حمل و نقل دانش‌آموزی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد
تأکید وزارت بهداشت بر معرفی متخلفان تعرفه‌ای به مراجع قضایی
ابلاغ توافق‌نامه جدید برای عرضه اینترنتی دارو/ تحول دیجیتال در ۱۸۰۰۰ داروخانه
آیا روتین‌های سلامتی برای پیشگیری از زوال عقل کافی است؟
هشدار مهم برای کاربران اندروید در مورد برنامه‌های قدیمی روی گوشی
تصویر یک تلسکوپ از فروپاشی ابر ماژلانی کوچک و بلعیده شدن آن توسط یک کهکشان
یک محصول طبیعی که از کبد در برابر سموم محافظت می‌کند
افزایش ضربان قلب و فشار خون از عوارض استعمال ویپ
برنامه روسیه برای آزمایش فناوری‌های مرتبط با ماموریت زهره
اساتید باید بر اساس عملکرد امتیاز بگیرند
فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است/ با متخلفان برخورد قاطع می‌شود
نتایج مطالعه: آلودگی هوا خطر بیماری قلبی را حتی در سطوح «ایمن» افزایش می‌دهد
رونمایی وان‌پلاس از گوشی هوشمند پیشرفته خود
تخصص و اخلاق؛ معیار‌های جامع برای انتخاب اساتید نمونه کشوری
نقش مؤثر سرمایه انسانی متخصص در پیشبرد اهداف پژوهشی و فناورانه
استاد تراز انقلاب اسلامی باید تلفیقی از کارآمدی علمی و اخلاق‌مداری باشد
ثبت‌نام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید آغاز شد
اعلام اسامی عطر‌های بدون مجوز عرضه‌شده در بازار
برنامه آزمون‌های نهایی تیر و مردادماه ۱۴۰۵ اعلام شد