باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در X گفته است که احتمالاً نهایی شدن توافق آمریکا و ایران در ۲۴ ساعت آینده پیشبینی میشود و «امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن انجام میشود و پس از آن مذاکرات فنی در هفته آینده برگزار خواهد شد».
او از آمریکا و ایران به خاطر تعهدشان در طول مذاکرات و از کشورهای منطقه به خاطر حمایتشان تشکر کرد.
او در پایان گفت: «ما مطمئن هستیم که این توافق صلح تاریخی، پایه محکمی برای صلح پایدار ایجاد خواهد کرد.»
آکسیوس پیش از این گزارش داده بود که در چارچوب تفاهم احتمالی ایران و آمریکا، آتشبس ۶۰ روزه تمدید خواهد شد و شامل لبنان نیز میشود. همچنین بازگشایی تنگه هرمز، آغاز مذاکرات هستهای و لغو تدریجی تحریمها در صورت اجرای تعهدات از دیگر مفاد ادعایی این توافق عنوان شده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است که درباره بخش عمدهای از موضوعات، تفاهم حاصل شده و تهران «در مرحله پایانی جمعبندیهای داخلی قرار دارد». در عین حال او تاکید کرد که ایران «با همان الگوی رفتاری طرف مقابل» مواجه است و بنابراین باید با در نظر گرفتن بدعهدیهای گذشته جلو برود.
منبع: الجزیره