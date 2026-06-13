باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کودکانی که قد نکشیده جانباز شدند + فیلم

لامرد هدف حمله‌ای قرار گرفت که در آن صد‌ها هزار ترکش ساچمه‌ای بر سر کودکان و زنان این شهر فرود آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هدیه ترامپ رئیس جمهور جنایتکار آمریکا به مردم لامرد ۷۲۰ هزار ترکش ساچمه ای موشک کشتار جمعی بود.

این سلاح کشتار جمعی ممنوعه برای نخستین بار بر سر کودکان و زنان این شهر ۳۰ هزار نفری فرود آمد.

 

مطالب مرتبط
کودکانی که قد نکشیده جانباز شدند + فیلم
young journalists club

خشم کاربران از جنایت لامرد + فیلم

کودکانی که قد نکشیده جانباز شدند + فیلم
young journalists club

روایت جدید از جنایت آمریکا در لامرد + فیلم

کودکانی که قد نکشیده جانباز شدند + فیلم
young journalists club

نذری برای طبیعت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مجری معروف روس از خجالت اروپایی‌ها درآمد + فیلم
۱۲۱۸

مجری معروف روس از خجالت اروپایی‌ها درآمد + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم
۶۹۳

سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مفروش کردن حرم حضرت عباس (ع) با موکت‌های قرمز در آستانه ماه محرم + فیلم
۶۴۱

مفروش کردن حرم حضرت عباس (ع) با موکت‌های قرمز در آستانه ماه محرم + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم
۵۷۲

رشتی دوزی، هنر زیبای دستان هنرمند زنان و مردان گیلانی + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تغییر ذائقه افراد با افزایش سن + فیلم
۵۵۰

تغییر ذائقه افراد با افزایش سن + فیلم

۲۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
خدا از سران آمریکا و اسراییل نگذره.اینا کی باید بمیرن؟.؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن