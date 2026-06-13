کودکانی که قد نکشیده جانباز شدند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u062f\u06cc\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0644\u0627\u0645\u0631\u062f \u06f7\u06f2\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u0634 \u0633\u0627\u0686\u0645\u0647 \u0627\u06cc \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u06a9\u0634\u062a\u0627\u0631 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0644\u0627\u062d \u06a9\u0634\u062a\u0627\u0631 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u06f3\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u0641\u0631\u0648\u062f \u0622\u0645\u062f.\n\u00a0\n