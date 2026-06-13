همایش هزار نفری یوگا در کرمانشاه برگزار شد

باشگاه خبرنگاران جوان - نریمان رحمانی رییس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه گفت: این برنامه همزمان با گرامیداشت روز جهانی یوگا و با حضور گسترده علاقه‌مندان، اساتید، مربیان، باشگاه‌داران و ورزشکاران این رشته در سالن شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد.

رحمانی با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان از این رویداد اظهار کرد: حضور بیش از هزار نفر در این همایش نشان‌دهنده افزایش گرایش مردم به ورزش‌های همگانی و توجه روزافزون آنان به سلامت جسم و روان است. خوشبختانه امروز ورزش یوگا توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان اقشار مختلف جامعه پیدا کند و به عنوان یکی از ابزار‌های مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این همایش، ترویج سبک زندگی سالم، افزایش نشاط اجتماعی، توسعه فرهنگ ورزش برای همه و همچنین تبیین نقش ورزش در ایجاد آرامش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بوده است. خوشبختانه فضای ایجاد شده در این برنامه، جلوه‌ای از همدلی، انسجام و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشت.

رییس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش یوگا در سلامت عمومی جامعه گفت: یوگا تنها مجموعه‌ای از حرکات ورزشی نیست، بلکه روشی مؤثر برای ایجاد تعادل میان جسم و ذهن و کمک به مدیریت استرس‌های زندگی روزمره به شمار می‌رود. استقبال گسترده مردم از این همایش نشان می‌دهد که شهروندان کرمانشاهی اهمیت سلامت روان را به خوبی درک کرده‌اند و برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ورزش‌های همگانی ارزش ویژه‌ای قائل هستند.

رحمانی تصریح کرد: در جریان این همایش علاوه بر اجرای هماهنگ حرکات یوگا، بخش‌های آموزشی متعددی نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شد که شامل آموزش تکنیک‌های صحیح تنفس، تمرین‌های آرام‌سازی ذهن و مدیتیشن گروهی بود. این برنامه‌ها با استقبال مطلوب خانواده‌ها، بانوان و جوانان همراه شد و فضای متفاوتی از آرامش و نشاط را در میان شرکت‌کنندگان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: هیأت ورزش‌های همگانی استان در سال‌های اخیر تلاش کرده است با برگزاری رویداد‌های متنوع، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کند و برگزاری چنین همایش‌هایی نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و توسعه ورزش همگانی دارد. بدون تردید گسترش فعالیت‌های سلامت‌محور می‌تواند در ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، مربیان و فعالان این رشته اظهار داشت: برگزاری موفق این همایش بار دیگر ظرفیت بالای کرمانشاه در میزبانی رویداد‌های بزرگ ورزشی و فرهنگی را به اثبات رساند و امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها شاهد مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور باشیم.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: هیأت ورزش‌های همگانی استان در راستای توسعه ورزش برای همه، برنامه‌های متنوعی را در طول سال در دستور کار دارد و تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از ظرفیت هیأت‌های شهرستانی و همراهی جامعه ورزش، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سطح سلامت عمومی را فراهم کند.