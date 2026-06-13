همایش هزار نفری یوگا در کرمانشاه برگزار شد

رییس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه از برگزاری همایش هزار نفری یوگا به مناسبت روز جهانی یوگا در سالن شهید بهشتی کرمانشاه خبر داد و این رویداد را نمادی از گسترش فرهنگ سلامت و نشاط اجتماعی در استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - نریمان رحمانی رییس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه گفت: این برنامه همزمان با گرامیداشت روز جهانی یوگا و با حضور گسترده علاقه‌مندان، اساتید، مربیان، باشگاه‌داران و ورزشکاران این رشته در سالن شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد.

رحمانی با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان از این رویداد اظهار کرد: حضور بیش از هزار نفر در این همایش نشان‌دهنده افزایش گرایش مردم به ورزش‌های همگانی و توجه روزافزون آنان به سلامت جسم و روان است. خوشبختانه امروز ورزش یوگا توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان اقشار مختلف جامعه پیدا کند و به عنوان یکی از ابزار‌های مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این همایش، ترویج سبک زندگی سالم، افزایش نشاط اجتماعی، توسعه فرهنگ ورزش برای همه و همچنین تبیین نقش ورزش در ایجاد آرامش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بوده است. خوشبختانه فضای ایجاد شده در این برنامه، جلوه‌ای از همدلی، انسجام و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشت.

رییس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش یوگا در سلامت عمومی جامعه گفت: یوگا تنها مجموعه‌ای از حرکات ورزشی نیست، بلکه روشی مؤثر برای ایجاد تعادل میان جسم و ذهن و کمک به مدیریت استرس‌های زندگی روزمره به شمار می‌رود. استقبال گسترده مردم از این همایش نشان می‌دهد که شهروندان کرمانشاهی اهمیت سلامت روان را به خوبی درک کرده‌اند و برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ورزش‌های همگانی ارزش ویژه‌ای قائل هستند.

رحمانی تصریح کرد: در جریان این همایش علاوه بر اجرای هماهنگ حرکات یوگا، بخش‌های آموزشی متعددی نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شد که شامل آموزش تکنیک‌های صحیح تنفس، تمرین‌های آرام‌سازی ذهن و مدیتیشن گروهی بود. این برنامه‌ها با استقبال مطلوب خانواده‌ها، بانوان و جوانان همراه شد و فضای متفاوتی از آرامش و نشاط را در میان شرکت‌کنندگان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: هیأت ورزش‌های همگانی استان در سال‌های اخیر تلاش کرده است با برگزاری رویداد‌های متنوع، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کند و برگزاری چنین همایش‌هایی نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و توسعه ورزش همگانی دارد. بدون تردید گسترش فعالیت‌های سلامت‌محور می‌تواند در ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، مربیان و فعالان این رشته اظهار داشت: برگزاری موفق این همایش بار دیگر ظرفیت بالای کرمانشاه در میزبانی رویداد‌های بزرگ ورزشی و فرهنگی را به اثبات رساند و امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها شاهد مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور باشیم.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: هیأت ورزش‌های همگانی استان در راستای توسعه ورزش برای همه، برنامه‌های متنوعی را در طول سال در دستور کار دارد و تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از ظرفیت هیأت‌های شهرستانی و همراهی جامعه ورزش، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سطح سلامت عمومی را فراهم کند.

برچسب ها: ورزش یوگا ، ورزش همگانی
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