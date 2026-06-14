باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ماموران انتظامی فارس به منظور اجرای طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و امنیتی موفق به کشف محموله‌های قاچاق همچون سوخت و احشام، توقیف قرص‌های غیرمجاز و بازداشت تبهکاران شدند.

کشف مواد مخدر در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری ۲ نفر قاچاقچی و کشف ۴۸ کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در جهت اجرای طرح‌های عملیاتی مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی داراب با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از جابه‌جایی یک محموله افیونی در یکی از محور‌های مواصلاتی مطلع شدند.

او افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی در مسیر تردد خودروی مشکوک مستقر شدند و پس از شناسایی سواری پژو ۴۰۵، دستور ایست صادر کردند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرده و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ماموران موفق شدند خودرو را متوقف و راننده و سرنشین را نیز دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۴۸ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این خصوص یک خودرو زانتیا تک سرنشین که اسکورت محموله بود نیز توقیف و هر ۳ متهم نیز برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

مهر و موم مغازه عرضه دارو در فسا

فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: واحد صنفی عرضه کننده دارو، مهر و موم و بیش از ۱۹ هزار قلم انواع قرص غیرمجاز کشف شد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: با دریافت گزارش مردمی مبنی بر فروش دارو در یک واحد صنفی کالای پزشکی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان، ۱۹ هزار و ۱۶۶ عدد انواع قرص و مقادیری اقلام ممنوعه دیگر کشف شد.

این مقام انتظامی به تحویل اقلام مکشوفه به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: واحد عرضه کننده دارو مهر و موم و متصدی آن با پرونده متشکله روانه دادسرا شد.

دستگیری سارق در کوه چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از دستگیری سارق و کشف ۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه چنار بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این زمینه سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کوه چنار با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سوخت بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و کشف گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی ابرج در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی، اقدام به تور ایست و بازرسی در محور‌های مواصلاتی کردند.

او افزود: در این طرح ماموران به یک دستگاه وانت سایپا مشکوک شدند و پس از متوقف کردن، در بازسی از آن یک هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ مردانی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف کالا‌های قاچاق میلیاردی در مهر

فرمانده انتظامی مهر گفت: ماموران این فرماندهی در بازرسی از یک دستگاه آریسان تلویزیون‌های بدون مجور کشف کردند.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: ماموران این فرماندهی هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان حامل بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۴ دستگاه تلویزیون که بدون هرگونه اسناد قانونی بود، کشف شد، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده ۶ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق احشام در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان گفت: سارقی که اقدام به سرقت ۹ راس گوسفند کرده بود در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در سال ۱۴۰۲ و متواری بودن متهم، دستگیری سارق در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از اقدامات فنی و تخصصی و بررسی سوابق مجرمان موفق به شناسایی یک متهم شدند و او در بازجویی اولیه به سرقت ۹ راس گوسفند در یکی از روستا‌های این شهرستان اقرار کرد.

فرمانده انتظامی زرقان تصریح کرد: سارق پس از بازسازی صحنه سرقت برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی گفت: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران کلانتری ۱۱ موفق به کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز شدند.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: ماموران این یگان هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف کالا‌های بدون مجوز از ۲ خودرو در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۲۳۷ هزار عدد میخ پرچ و ۷۹۰ عدد انواع مواد غذایی بدون مجوز در بازرسی از ۲ دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با خودرو‌های شوتی، ماموران انتظامی لامرد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه وانت آریسان مشکوک شدند که به دستور ایست پلیس توجهی نکرده بودند.

او افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز هر ۲ خودرو متوقف و در بازرسی از آن‌ها در مجموع ۲۳۷ هزار عدد میخ پرچ و ۷۹۰ عدد انواع مواد غذایی کشف شد و هر ۲ راننده نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: هر ۲ راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.