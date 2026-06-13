باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علائدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه کوچک‌سازی دولت گفت: این موضوع علاوه بر تاکید رئیس‌جمهور، مورد توجه رهبر شهید نیز بود و در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به عنوان یک تکلیف قانونی برای دولت تعیین شده است.

رفیع‌زاده اظهار کرد: پیش از آغاز جنگ، اصلاح ساختار پنج تا شش دستگاه نهایی و اسناد اصلاح ساختار آنها تدوین و به تصویب رسید، اما به دلیل شرایط جنگی، روند کار برای مدتی با کندی مواجه شد.

وی افزود: با این حال، جلسات شورای عالی اداری دوباره فعال شده و در هفته گذشته نیز مصوبات مربوط به مجموعه تئاتر و همچنین حوزه تحقیقات آموزشی کشاورزی به تصویب رسید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از این هفته روند بررسی و اصلاح ساختار دستگاه‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا دستگاه‌های موازی، غیرضروری و فرآیندهای زائد که موجب افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری، اتلاف منابع و نارضایتی مردم می‌شوند، ساماندهی شوند.

رفیع‌زاده تاکید کرد: در این مسیر، برخی ساختارهای موازی ادغام، برخی حذف و برخی دیگر اصلاح خواهند شد تا دولت چابک‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر شود.