رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: کوچک‌سازی دولت با ادغام و حذف ساختار‌های موازی دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  علائدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه کوچک‌سازی دولت گفت: این موضوع علاوه بر تاکید رئیس‌جمهور، مورد توجه رهبر شهید نیز بود و در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به عنوان یک تکلیف قانونی برای دولت تعیین شده است.

رفیع‌زاده اظهار کرد: پیش از آغاز جنگ، اصلاح ساختار پنج تا شش دستگاه نهایی و اسناد اصلاح ساختار آنها تدوین و به تصویب رسید، اما به دلیل شرایط جنگی، روند کار برای مدتی با کندی مواجه شد.

وی افزود: با این حال، جلسات شورای عالی اداری دوباره فعال شده و در هفته گذشته نیز مصوبات مربوط به مجموعه تئاتر و همچنین حوزه تحقیقات آموزشی کشاورزی به تصویب رسید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از این هفته روند بررسی و اصلاح ساختار دستگاه‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا دستگاه‌های موازی، غیرضروری و فرآیندهای زائد که موجب افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری، اتلاف منابع و نارضایتی مردم می‌شوند، ساماندهی شوند.

رفیع‌زاده تاکید کرد: در این مسیر، برخی ساختارهای موازی ادغام، برخی حذف و برخی دیگر اصلاح خواهند شد تا دولت چابک‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر شود.

 

برچسب ها: کوچک سازی ، دولت
خبرهای مرتبط
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
ارز ترجیحی کماکان تا زمانی که دولت اعلام کند، تداوم دارد
تجربیات دیگر کشور‌ها در ایجاد وزارت بازرگانی چگونه است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
باید کالابرگ ۴ دهک از خانوارهای کشور حذف شود+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۸۴ خردادماه واریز شد
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
اختلال سامانه‌های ساتنا و پایا در چهار بانک
سقف اجاره مسکن استان تهران مشخص شد/ تمدید سقف اجاره مسکن تهران باید به تایید شعام برسد+ فیلم
رکورد تازه در معاملات برق؛ سهم ۲۳ درصدی بورس انرژی
میزان تسهیلات بلاعوض واحدهای مسکونی خسارت دیده اعلام شد +فيلم
سیگنال ورود پول هوشمند به بورس/ هشدار به سهامداران تازه وارد
در بازار شیر خام چه می گذرد؟
آخرین اخبار
ترمینال فعلی فرودگاه امام در شأن کشور نیست
یارانه نقدی مرحله ۱۸۴ خردادماه واریز شد
توسعه تجارت میان ایران و ارمنستان تسهیل می‌شود
تأمین مالی مشکل پیش روی تولید و صنعت کشور
شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)؛ مسیر اتصال اقتصاد ایران به تجارت جهانی
شهر فرودگاهی امام خمینی وارد فاز جدید توسعه اقتصادی شد
تنوع بخشی به خزانه های طلا برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط
فولاد مبارکه در جایگاه توسعه گر ملی قرار گرفت/ تقاضای فولاد در جهان کاهشی شد
تکمیل ۶ هزار و۷۰۰ خودرو طی سه ماه گذشته
دامنه نوسان بورس تغییر خواهد کرد؟+ فیلم
جهش ۱۶۱ هزار واحدی/ شاخص کل بورس در چند قدیمی ۵ میلیون واحد
‌نمی‌توان برای همه صنایع نخسه واحد تجویز کرد/ تاب آوری ضرورت بقای بنگاه‌های صنعتی است
قاطعیت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در برخورد با برق‌ها و ماینر‌های غیرمجاز
جزئیات هدف‌گذاری برای آموزش ۲۰۰ هزار نیروی متخصص در زمینه تجدیدپذیر/ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات میرسد
بازنگری در حجم مبنای بازار پایه در دستور کار فوری هیات‌مدیره فرابورس
سقف اجاره مسکن استان تهران مشخص شد/ تمدید سقف اجاره مسکن تهران باید به تایید شعام برسد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
وزیر نیرو: محدودیت‌ها باید متوجه مشترکان پرمصرف و بدمصرف باشد
دعوت از مردم استان تهران برای مشارکت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق
مرحله دوم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان/ فراخوان متقاضیان البرز، گیلان و خراسان جنوبی
نصب سایه بان برای کولر آبی مصرف آب را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد
همکاری تیمی بانک‌ها، کلید توسعه روابط بین‌الملل و تجارت خارجی است
پرداخت ۳۸۴ هزار فقره تسهیلات مسکن در سال گذشته/ ۱۶۹ هزار واحد در مرحله پایانی ساخت + فیلم
اختلال سامانه‌های ساتنا و پایا در چهار بانک
رشد سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها در سال جاری/ سازمان مالیاتی مجری قانون است + فیلم
چرخه توزیع کالا با دقت و انسجام در جنگ تحمیلی ادامه یافت
باید کالابرگ ۴ دهک از خانوارهای کشور حذف شود+ فیلم
بازار مرغ در آستانه ماه محرم در آرامش به سر می‌برد
رکورد تازه در معاملات برق؛ سهم ۲۳ درصدی بورس انرژی
امسال ۶۰ هزار تن پنبه تولید می‌شود