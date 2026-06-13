معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس از آغاز روند جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ اخیر با همکاری شهرداری شیراز و بنیاد مسکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس از اجرای روند جبران خسارت، تعمیر جزئی و بازسازی واحد‌های مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ اخیر، بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و با همکاری شهرداری شیراز و بنیاد مسکن خبر داد.

اوبا اشاره به سازوکار تعیین‌شده برای جبران این خسارت‌ها افزود: بر اساس این دستورالعمل، خسارت‌ها در دو بخش اصلی دسته‌بندی شده‌اند که شامل تعمیرات جزئی و آسیب‌های کلی به ساختمان‌ها می‌شود.

رضایی کوچی ادامه داد: در مواردی که ساختمان‌ها در کلانشهر‌ها دچار خسارت‌های جزئی شده‌اند، شهرداری‌ها با استفاده از منابع مالی پیش‌بینی‌شده از سوی دولت، مسئولیت اجرای عملیات تعمیر و جبران خسارت را بر عهده دارد و مدیریت بحران استان نیز بر روند اجرای این اقدامات نظارت می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس اظهار کرد: در خصوص ساختمان‌ها و واحد‌هایی که در استان دچار آسیب‌های گسترده و کلی شده‌اند نیز مسئولیت بازسازی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

رضایی کوچی گفت: اطلاعات مربوط به واحد‌های خسارت‌دیده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد تا این نهاد از طریق سازوکار‌های قانونی و تخصصی خود نسبت به بازسازی و احیای واحد‌ها اقدام کند.

او با بیان اینکه روند رسیدگی به درخواست‌های شهروندان در حال انجام است افزود: بخش قابل توجهی از مراجعات ثبت‌شده تاکنون تعیین تکلیف و مشکلات آنها برطرف شده و پرونده برخی دیگر از متقاضیان نیز در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی دولت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن، روند جبران خسارت و بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهند کرد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: معاون هماهنگی استانداری ، استانداری فارس ، معاون عمرانی ، خسارت ، ساختمان
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