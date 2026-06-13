باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی در بازدید میدانی از شهرستان بیضا به همراه اردوان اکبرپور، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی، آخرین وضعیت پروژه ۱۳۶ واحدی نهضت ملی مسکن این شهرستان و بزرگراه در دست احداث تنگ خیاره به لپویی را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، پروژه ۱۳۶ واحدی نهضت ملی مسکن بیضا در زمینی به مساحت ۶ هکتار و به صورت گروه‌ساخت دو طبقه حیاط‌دار توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان کارگزار اداره کل راه و شهرسازی در حال اجراست و تاکنون به بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. عملیات آماده‌سازی سایت به طور کامل انجام شده و اجرای شبکه آب و برق نیز به پایان رسیده است.

در ادامه این بازدید، روند اجرایی بزرگراه تنگ خیاره به لپویی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. این محور از شریان‌های مهم ارتباطی شهرستان بیضا برای اتصال به شبکه بزرگراهی استان محسوب می‌شود و تکمیل آن نیازمند رفع برخی موانع حقوقی و تأمین اعتبارات لازم است.

نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر برای رفع موانع اجرایی اظهار امیدواری کرد: با تکمیل زیرساخت‌های اصلی، در آینده‌ای نزدیک شاهد واگذاری و سکونت متقاضیان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن بیضا باشیم.

منبع: راه و شهرسازی فارس