باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، جریان جدیدی در میان شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بورسی شکل گرفته که هدف آن گذار از مدل «سبدگردانی مالی» به سمت «تولید صنعتی» است.

بر همین اساس، برخی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با تملک و مدیریت مستقیم چندین مجموعه تولیدی، عملاً استراتژی کسب‌وکار خود را تغییر داده و به زنجیره تأمین قطعات پلیمری، لاستیکی، قالب‌سازی، ابزارسازی و ماشین‌سازی ورود کرده است.

این حرکت که با هدف کاهش وابستگی صرف به بازدهی پرتفوی مالی انجام شده، صنایع پیشران کشور نظیر خودروسازی و لوازم خانگی را هدف قرار داده است. کارشناسان بر این باورند که ایجاد هم‌افزایی میان شرکت‌های قطعه‌ساز و واحد‌های ماشین‌سازی، می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت در صنایع نهایی شود.

در ادامه حمیدرضا امینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح ابعاد رویکرد جدید سرمایه‌گذاری در برخی شرکت‌های بورسی گفت: هدف اصلی این رویکرد تغییر ساختار سرمایه‌گذاری و حرکت از سرمایه‌گذاری صرف در بازار سرمایه به سمت مالکیت دارایی‌های مولد و شرکت‌های تولیدی است. در همین راستا چندین شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند که همگی در زنجیره تولید قطعات خودرو فعالیت دارند.

ا‌و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های فعال در این حوزه توان تولید تقریباً تمام قطعات انجین و موتورهای تولید داخل را دارند و در حال حاضر برای پنج خودروساز بزرگ کشور قطعه تأمین می‌کنند. این مجموعه‌ها در برخی محصولات امکان تأمین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز خودروسازان را دارند و علاوه بر تولید قطعات، در حوزه قالب‌سازی، ماشین‌کاری و اخیراً ماشین‌سازی نیز ورود کرده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حضور این شرکت‌ها در کنار شرکت‌های بورسی می‌تواند یک تحول دوطرفه ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که یک شرکت سهامی از حالت یک شرکت سرمایه‌گذاری تک‌بعدی خارج شده و به مالک چند شرکت تولیدی سودآور تبدیل می‌شود.

امینی تصریح کرد: از سوی دیگر، شرکت‌های خانوادگی فعال در صنعت قطعه‌سازی نیز با ورود به ساختار بورسی می‌توانند از مزایای تأمین مالی و شفافیت بازار سرمایه بهره‌مند شوند.

در ادامه هم حسین احمدی، فعال بازار سرمایه، با اشاره به دلایل ورود شرکت‌های سرمایه گذاری بورسی به حوزه تولید صنعتی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار کرده بود: بررسی‌های یک دو سال اخیر نشان داد که اتکای به درآمدهای بورسی، با توجه به شرایط بازار سرمایه، نمی‌تواند مسیر مناسبی برای رشد پایدار باشد. به همین دلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های قالب‌سازی، قطعه‌سازی و تولید قطعات پلیمری را بررسی شده است.