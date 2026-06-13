اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس از یک حادثه دریایی برای یک نفتکش در شرق عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) گزارش داده است که یک نفتکش «مورد اصابت یک موشک ناشناخته در دماغه بندر»، در شش مایل دریایی (۱۱ کیلومتری) شرق عمان قرار گرفته است.

در هشدار منتشر شده در X آمده است که خدمه در سلامت هستند و هیچ گونه آسیب زیست‌محیطی گزارش نشده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: «نفتکش به سمت بندر بعدی خود ادامه مسیر می‌دهد. مقامات در حال بررسی هستند. به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.»

منبع: الجزیره