اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس از یک حادثه دریایی برای یک نفتکش در شرق عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) گزارش داده است که یک نفتکش «مورد اصابت یک موشک ناشناخته در دماغه بندر»، در شش مایل دریایی (۱۱ کیلومتری) شرق عمان قرار گرفته است.

در هشدار منتشر شده در X آمده است که خدمه در سلامت هستند و هیچ گونه آسیب زیست‌محیطی گزارش نشده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: «نفتکش به سمت بندر بعدی خود ادامه مسیر می‌دهد. مقامات در حال بررسی هستند. به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: حادثه دریایی ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
خوب اگر ما خبرنداریم پس ما نزدیم احتمالا آمریکا به مناسبت برد اسلام آباد جشن آتیش بازی راه انداخته
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
همش زیر سر ترامپ کودک کش لعنی لعنتی کله زرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
در آستانه توافق کمی به خود مسلط باشیم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
واقعا ساده لوح هستیم که تفاهم نامه را باور کنیم وقتی نصف شب اول صبح حمله میکنند و کودکان و رهبران سیاسی و نظامی را به شهادت می‌رسانند چطور اعتماد کنیم. تفاهم نامه ویدیو کنفرانس هیچ سندیتی ندارد خدا به داد ملت برسد بعد از جام جهانی و انتخابات کنگره .🥹🥹🤲
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