باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سعید اسلامی بیدگلی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ایده تولید آثاری با موضوع بازار سرمایه از جشنواره ثور آغاز شد و هدف آن، تشویق به نگارش نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌هایی با محوریت بازار‌های مالی بود. در دوره دوم این جشنواره نیز تعدادی از آثار به عنوان برگزیده انتخاب شدند که «دندون‌گیر» یکی از آنهاست و امروز شاهد اجرای صحنه‌ای آن بودیم.

او با تبریک به عوامل نمایش افزود: طبیعی است که هر اجرایی، به‌ویژه در شب نخست، ممکن است با کاستی‌هایی همراه باشد، اما آنچه اهمیت دارد استمرار این مسیر است. به نظرم «دندون‌گیر» از ظرفیت‌های نمایشی و جذابیت‌های قابل توجهی برخوردار است و امیدوارم این حرکت ادامه پیدا کند.

این استاد دانشگاه با تأکید بر نقش هنر در ارتقای سواد مالی جامعه گفت: چنین آثاری می‌توانند تأثیر بسزایی در گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و آشنایی مردم با بازار‌های مالی داشته باشند. در کشور‌های دارای بازار‌های مالی توسعه‌یافته، تولید آثار هنری مرتبط با این حوزه، از مستند‌ها گرفته تا فیلم‌ها و سریال‌های داستانی، سابقه‌ای طولانی دارد و این جریان اکنون در ایران نیز در حال شکل‌گیری است.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: این حرکت در کشور ما تازه آغاز شده و امیدوارم فعالان این حوزه در ادامه مسیر موفق باشند و بتوانند دامنه این فعالیت‌ها را گسترش دهند.

او بیان کرد: هر فردی که آشنایی مختصری با فضای سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد، می‌تواند با این نمایش ارتباط برقرار کند. البته نمایش صرفاً به بازار سرمایه محدود نمی‌شود و بخشی از آن به مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌پردازد.

اسلامی بیدگلی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حضور بیشتر فعالان بازار سرمایه در اجرای این نمایش، زمینه گفت‌و‌گو و تعامل میان اهالی هنر و فعالان اقتصادی نیز فراهم شود و این ارتباط به تقویت هر دو حوزه کمک کند.