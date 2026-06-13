با وجود تلاش دولت ترامپ برای توقف اجرای حکم، نام وی بر اساس رأی دادگاه از نمای بالای مرکز هنرهای نمایشی کندی در واشنگتن حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه از نمای ساختمان مرکز هنر‌های نمایشی جان اف کندی در واشنگتن دی سی حذف شد. در ماه مه، قاضی دادگاه ناحیه، کریستوفر کوپر حکم داد که ترامپ حق تغییر نام این مرکز را ندارد، زیرا این مساله در اختیار کنگره است.

پس از رأی مثبت هیئت مدیره، نام این مکان به مرکز هنر‌های نمایشی یادبود دونالد جی. ترامپ و جان اف کندی تغییر یافته بود اما پس از این حکم، ترامپ گفت که وزارت بازرگانی این موسسه را به کنگره منتقل خواهد کرد، در حالی که کوپر را به تضاد منافع نیز متهم کرد.

بر اساس گزارش‌ها، ترامپ که در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود توجه چندانی به مرکز کندی نداشت، پس از بازگشت به قدرت نفوذ گسترده‌ای بر این مجموعه پیدا کرد. تنها یک ماه پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری او، مدیریت پیشین مرکز کنار گذاشته شد و هیئتی جدید از امنای مرکز، ترامپ را به‌عنوان رئیس منصوب کرد. پس از آن، نام او به سرعت به ساختمان مرکز افزوده شد.

در حکم صادرشده، کریستوفر کوپر، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، تصریح کرد که تنها کنگره اختیار تغییر نام مرکز کندی را دارد. او همچنین دولت را از تعطیل کردن این مجموعه برای اجرای طرح بازسازی گسترده‌ای که قرار بود از ماه ژوئیه آغاز شود و دو سال ادامه یابد، منع کرد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، دادگاه آمریکا
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