باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - سفر نظارتی مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی به شهرستان نقده با همراهی رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان صورت گرفت، که دستاوردهای ملموسی در حوزه کاهش جمعیت کیفری به همراه داشت.

در این بازدید سه ساعته که با هدف ارزیابی میدانی وضعیت زندانیان و بررسی پرونده‌های قضایی برگزار شد، میز خدمت قضایی با حضور مقامات ارشد قضایی شهرستان تشکیل و پرونده‌های مددجویان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و دستورات مقتضی برای بهره‌مندی واجدین شرایط از ارفاقات قانونی صادر شد.

این اقدام در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی، کاهش هدفمند جمعیت کیفری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استحقاقی مددجویان انجام گرفت.

بر همین اساس، ۱۷ نفر از مددجویان زندان‌های نقده و اشنویه که شرایط لازم را دارا بودند، آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

مقامات قضایی هدف از این بازدیدها را نه تنها نظارت بر امور زندان‌ها، بلکه گره‌گشایی از مشکلات مددجویان و اصلاح و بازپروری آنان در بستر تعامل نزدیک با دستگاه‌های قضایی عنوان کردند.

گفتنی است؛ این فرآیند رسیدگی سریع، پاسخی مستقیم به مطالبات مددجویان بوده و گامی موثر در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس محسوب می‌شود.