در دنیای امروز، آسانسور به یکی از حیاتیترین تجهیزات ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، بیمارستانی و صنعتی تبدیل شده است. با افزایش قطعیهای برق و نوسانات شبکه، استفاده از دیزل ژنراتور برای آسانسوردیگر یک انتخاب لوکس نیست؛ بلکه یک ضرورت برای حفظ ایمنی، آسایش و تداوم عملکرد ساختمان محسوب میشود.
به گزارش شرکت صنایع دیزلی نیل نیرو، قطع برق در یک ساختمان چند طبقه میتواند باعث توقف آسانسور، گیر افتادن افراد داخل کابین، اختلال در فعالیتهای تجاری و حتی ایجاد خطرات جدی در مراکز درمانی شود. به همین دلیل مهندسان برق و طراحان تأسیسات همواره استفاده از ژنراتور برق اضطراری مناسب برای آسانسور را توصیه میکنند.
آسانسورها هنگام راهاندازی به جریان استارت بالایی نیاز دارند و در صورت قطع ناگهانی برق، سیستم کنترلی، موتور و تجهیزات الکترونیکی آنها تحت فشار قرار میگیرند. یک دیزل ژنراتور مناسب میتواند در کوتاهترین زمان ممکن وارد مدار شده و برق مورد نیاز آسانسور را تأمین کند.
مزایای استفاده از دیزل ژنراتور برای آسانسور عبارتاند از:
بسیاری از افراد هنگام جستجو از عبارت «موتور برق آسانسور» استفاده میکنند، اما در واقع اغلب موتور برقهای کوچک بازار برای راهاندازی آسانسور مناسب نیستند. آسانسور یک بار القایی سنگین محسوب میشود و در زمان استارت جریان بسیار بیشتری نسبت به حالت عادی مصرف میکند.
به همین دلیل استفاده از موتور برقهای کوچک بنزینی معمولاً باعث افت ولتاژ، آسیب به تابلو فرمان و عملکرد نامناسب آسانسور میشود. راهکار اصولی برای ساختمانها، استفاده از دیزل ژنراتور سه فاز با ظرفیت مناسب است.
انتخاب ژنراتور تنها بر اساس توان موتور آسانسور اشتباه است. در محاسبات فنی باید موارد زیر بررسی شوند:
هرچه ظرفیت حمل آسانسور بیشتر باشد، توان موتور نیز افزایش مییابد و در نتیجه ژنراتور بزرگتری مورد نیاز خواهد بود.
موتورهای آسانسور در لحظه استارت ممکن است بین 2 تا 6 برابر جریان نامی مصرف کنند. این موضوع مهمترین عامل در تعیین ظرفیت ژنراتور است.
در برجها و مجتمعهای بزرگ معمولاً چند آسانسور به صورت همزمان فعال هستند. در این شرایط باید بار کل مجموعه محاسبه شود.
آسانسورهای مجهز به درایو VVVF معمولاً جریان استارت کمتری دارند و انتخاب ژنراتور برای آنها آسانتر است.
در بسیاری از پروژهها علاوه بر آسانسور، تجهیزات زیر نیز باید توسط ژنراتور تغذیه شوند:
به صورت تقریبی میتوان ظرفیتهای زیر را در نظر گرفت:
|نوع ساختمان
|ظرفیت پیشنهادی
|ساختمان 4 تا 6 طبقه
|40 تا 80 کاوا
|ساختمان 7 تا 12 طبقه
|80 تا 150 کاوا
|برجهای مسکونی
|150 تا 400 کاوا
|مراکز تجاری و اداری بزرگ
|250 تا 1000 کاوا
البته ظرفیت نهایی باید توسط کارشناس برق و بر اساس بار واقعی پروژه محاسبه شود.
انتخاب برند معتبر نقش مستقیمی در پایداری برق، طول عمر دستگاه و هزینههای نگهداری دارد.
کامینز یکی از شناختهشدهترین برندهای جهان در صنعت تولید برق اضطراری است. این برند آمریکایی به دلیل توان خروجی پایدار، مصرف سوخت مناسب و عملکرد قابل اعتماد در ساختمانهای مسکونی و تجاری بسیار محبوب است. مدلهای مختلف کامینز در بازههای 50 تا 500 کاوا برای آسانسورها کاربرد گستردهای دارند.
مزایای کامینز:
ولوو پنتا یکی از بهترین انتخابها برای ساختمانهایی است که کاهش صدا و مصرف سوخت اهمیت زیادی دارد. این برند سوئدی به دلیل کیفیت ساخت بالا و سطح نویز پایین در پروژههای لوکس بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.
مزایای ولوو:
پرکینز از محبوبترین برندهای بازار ایران محسوب میشود. این برند انگلیسی به دلیل کیفیت بالا، هزینه نگهداری مناسب و دسترسی مطلوب به قطعات یدکی، انتخاب بسیاری از پیمانکاران ساختمان است.
مزایای پرکینز:
اسکانیا برای پروژههای بزرگ، برجها و ساختمانهایی که نیاز به توانهای بالا دارند، یکی از بهترین گزینهها محسوب میشود. موتورهای قدرتمند این برند سوئدی توانایی تحمل بارهای سنگین و کارکرد مداوم را دارند.
مزایای اسکانیا:
علاوه بر برندهای فوق، برندهای زیر نیز در پروژههای آسانسوری استفاده میشوند:
یکی از مهمترین اجزای سیستم برق اضطراری آسانسور، تابلو ATS یا Automatic Transfer Switch است.
وظیفه ATS این است که هنگام قطع برق شهری، به صورت خودکار ژنراتور را روشن کرده و بار را به آن منتقل کند. پس از بازگشت برق شبکه نیز مجدداً بار را به برق اصلی انتقال میدهد.
مزایای ATS:
پیش از خرید به موارد زیر توجه کنید:
استفاده از آلترناتورهای معتبر مانند Stamford، Mecc Alte و Leroy Somer باعث افزایش پایداری ولتاژ میشود.
در پروژههایی که ژنراتور ساعات زیادی کار میکند، مصرف سوخت اهمیت ویژهای دارد.
برای ساختمانهای مسکونی استفاده از کانوپی سایلنت توصیه میشود که میتواند صدای دستگاه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
تأمین قطعات یدکی و دسترسی به تیم فنی در بلندمدت اهمیت بسیار زیادی دارد.
در پروژههای بزرگ بهتر است ژنراتوری انتخاب شود که در آینده امکان افزایش بار یا پارالل شدن با دستگاههای دیگر را داشته باشد.
قیمت ژنراتور برق اضطراری آسانسور به عوامل متعددی بستگی دارد:
به همین دلیل امکان اعلام قیمت ثابت وجود ندارد و باید بر اساس مشخصات پروژه استعلام فنی انجام شود.
اگر قصد خرید دیزل ژنراتور برای آسانسور ساختمان مسکونی، تجاری یا صنعتی خود را دارید، کارشناسان فنی شرکت صنایع دیزلی نیل نیرو آماده ارائه مشاوره تخصصی، محاسبه ظرفیت مورد نیاز و ارائه پیشنهاد فنی و مالی متناسب با پروژه شما هستند.
نیل نیرو تأمینکننده انواع دیزل ژنراتورهای کامینز، ولوو پنتا، پرکینز، اسکانیا،دویتس و ... بوده و با بهرهگیری از تیم فنی متخصص، مناسبترین راهکار تأمین برق اضطراری آسانسور را برای ساختمان شما ارائه میدهد.
انتخاب دیزل ژنراتور مناسب برای آسانسور تنها به خرید یک دستگاه برق اضطراری محدود نمیشود. ظرفیت صحیح، کیفیت موتور، نوع آلترناتور، وجود تابلو ATS، میزان مصرف سوخت و خدمات پس از فروش همگی در عملکرد نهایی سیستم تأثیرگذار هستند. با انتخاب یک برند معتبر مانند کامینز، ولوو، پرکینز یا اسکانیا و انجام محاسبات دقیق بار، میتوان از عملکرد ایمن و بدون وقفه آسانسور در زمان قطع برق اطمینان حاصل کرد.