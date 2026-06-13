باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به وضعیت منابع آبی در سال آبی جاری، از تنش آبی در ۲۳ استان خبر داد و بر ضرورت تغییر رویکرد‌ها در مدیریت مصرف تأکید کرد.

امینی با تشریح آمار ۵۷ ساله بارش‌ها در تهران، وضعیت را «غیرمطلوب» خواند و گفت: در سال آبی جاری حدود ۱۶۲ میلی‌متر بارش در تهران ثبت شده است. هرچند در سد‌های مهمی همچون کرج و لار افزایش حجم ذخایر دیده می‌شود، اما این وضعیت نه حاصل بارش‌های فراوان، بلکه نتیجه مدیریت هوشمند مخازن و ملاحظات فنی است.

او در ادامه با اشاره به گزارش‌های هواشناسی افزود: در حال حاضر از میان استان‌های کشور، تنها وضعیت بارش در ۱۲ استان نرمال است و ۱۳ استان با بارش‌های زیر حد نرمال مواجه‌اند این آمار نشان می‌دهد که ۲۳ استان درگیر تنش آبی هستند و برای ۵۸ شهر کشور نیز برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای در وزارت نیرو تدوین شده است.

مدیرعامل آبفای کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به راهکار‌های نوین این شرکت اشاره کرد و گفت: از سال گذشته مسیر واگذاری پساب به بورس انرژی عملیاتی شده و تاکنون معادل ۷۰ میلیون مترمکعب پساب در این بستر واگذار شده است.

او با بیان اینکه در سطح ملی بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب بازچرخانی آب صورت گرفته، تصریح کرد: رویکرد ما تشویق شرکت‌های توانمند به سرمایه‌گذاری در نصب سامانه‌های هوشمند کنترل و اجرای طرح‌های کاهش هدررفت (آب بدون درآمد) است. در واقع، آبی که از طریق کاهش هدررفت صرفه‌جویی می‌شود، در قالب سازوکار‌های تعریف‌شده در بازار آب عرضه خواهد شد تا بهره‌وری حداکثری محقق شود.

امینی در پایان با تأکید بر شرایط خاص در استان‌های تهران، مرکزی، همدان و همچنین مشهد، از مردم خواست تا با اصلاح رفتار‌های مصرفی و استفاده از تجهیزات کاهنده، خادمان خود در صنعت آب و فاضلاب را برای عبور از این شرایط دشوار یاری کنند.