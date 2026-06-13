باشگاه استقلال تهران لایحه حقوقی خود را آماده کرده تا در صورت شکایت باشگاه پرسپولیس از آن رونمایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال تهران در واکنش به برخی گمانهزنیها درباره احتمال شکایت باشگاه پرسپولیس نسبت به روند صدور مجوز حرفهای این باشگاه، لایحه حقوقی خود را آماده کرده است.
مسئولان حقوقی باشگاه استقلال با بررسی سناریوهای احتمالی، اسناد و مستندات لازم را تدوین کردهاند تا در صورت طرح هرگونه شکایت از سوی باشگاه پرسپولیس، از آن در مراجع ذیربط استفاده کنند.
در همین راستا، مدیران استقلال معتقدند این باشگاه تمامی مراحل مربوط به اخذ مجوز حرفهای را طبق مقررات و ضوابط کنفدراسیون فوتبال آسیا پشت سر گذاشته و در این زمینه هیچگونه تخلف یا ابهامی وجود ندارد.
از سوی دیگر، در باشگاه استقلال تأکید شده است که این باشگاه خود را محق حضور در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا در فصل آینده میداند و در این خصوص تحت هیچ شرایطی از حقوق ورزشی خود کوتاه نخواهد آمد.
گفتنی است موضوع مجوز حرفهای باشگاهها و الزامات آن در سالهای اخیر یکی از محورهای اصلی اختلاف و چالش میان برخی باشگاههای فوتبال ایران بوده و حساسیتهای خاص خود را در سطح داخلی و بینالمللی به همراه داشته است.