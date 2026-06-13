باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - نوایی در جلسه شورای آموزش و پرورش لیلان با اشاره به نقش موثر خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار داشت: حاج حمید اشرفزاده خیر نیکاندیش و مدرسهساز قطعه زمینی به مساحت ۶۱۲۵ متر مربع و به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد تومان را برای احداث مدرسه شبانهروزی مرحوم مهندس سید مسعود اشرفزاده به آموزش و پرورش لیلان اهدا کرد.
نوایی با قدردانی از این اقدام ارزشمند افزود: مشارکت خیران در امر مدرسهسازی، سرمایهگذاری برای آینده کشور است و توسعه فضاهای آموزشی استاندارد از مهمترین اولویتهای مدیریت شهرستان به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نوسازی مدارس گفت: خوشبختانه با همکاری اداره کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، خیران مدرسهساز و مسئولان شهرستان، تمامی مدارس کانکسی در شهرستان لیلان جمعآوری شده و امروز شهرستان لیلان از این لحاظ به نقطه مطلوب رسیده و تعداد مدارس کانکسی به صفر رسیده است.
نوایی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از ظرفیت خیران و اعتبارات دولتی، روند توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی در مناطق شهری و روستایی شهرستان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
در پایان این جلسه، اعضای شورای آموزش و پرورش لیلان با اهدای لوح سپاس از حاج حمید اشرفزاده به پاس اهدای این زمین ارزشمند و مشارکت در توسعه زیرساختهای آموزشی منطقه تجلیل کردند.