مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از تداوم روند رو به رشد ترانزیت و مبادلات تجاری در پایانه‌های مرزی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، با اشاره به آمار رو به رشد ترانزیت گفت: آذربایجان‌غربی به واسطه قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی ایران با اروپا، ترکیه و عراق، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در حوزه ترانزیت بین‌المللی کالا محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری، ۲۹ هزار و ۲۴۴ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۵۳۷ دستگاه ناوگان ترانزیت ورودی با رشد ۲۴۵ درصدی و ۹ هزار و ۷۰۷ دستگاه ناوگان ترانزیت خروجی با رشد ۸۶ درصدی به ثبت رسیده است.

شکری در ادامه سخنان خود افزود: همچنین در این مدت ۶۴۹ هزار و ۳۰۱ تن کالای ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان جابه‌جا شده که شامل ۴۲۷ هزار و ۹۷۹ تن ترانزیت ورودی با رشد ۲۷۹ درصدی و ۲۲۱ هزار و ۳۲۲ تن ترانزیت خروجی با رشد ۱۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: پایانه مرزی بازرگان همچنان رتبه نخست ترانزیت استان را در اختیار دارد و با ثبت ۱۷ هزار و ۸۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی به عنوان مهم‌ترین دروازه زمینی ایران به اروپا، سهم عمده‌ای از تردد ناوگان و عبور کالاهای ترانزیتی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: پایانه مرزی پلدشت با ثبت ۵ هزار و ۷۱ دستگاه ناوگان ترانزیتی در رتبه دوم استان قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در مسیر مبادلات تجاری با کشورهای حوزه قفقاز، از ظرفیت قابل توجهی در توسعه ترانزیت بین‌المللی برخوردار است.

شکری تصریح کرد: پایانه مرزی تمرچین نیز با ثبت ۴ هزار و ۱۷۷ دستگاه ناوگان ترانزیتی رتبه سوم ترانزیت استان را به خود اختصاص داده و یکی از مسیرهای مهم صادراتی کشور محسوب می‌شود که نقش مؤثری در توسعه تجارت با اقلیم کردستان عراق دارد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب پایانه مرزی سرو افزود: این پایانه مرزی با ثبت ۲ هزار و ۹۱۶ دستگاه ناوگان ترانزیتی و جابه‌جایی ۶۶ هزار و ۹۴۶ تن کالا در بخش صادرات، یکی از فعال‌ترین مرزهای تجاری کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان افزود: وجود پایانه های مرزی فعال با سه کشور همسایه، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، قرارگیری در مسیر کریدورهای ترانزیتی منطقه و توسعه مستمر زیرساخت‌های حمل‌ونقل موجب شده آذربایجان‌غربی به یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت کشور تبدیل شود.

منبع: راهداری

برچسب ها: ناوگان ترانزیتی ، حمل و نقل
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