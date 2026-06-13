باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار تهران با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در مدیریت ناترازی انرژی گفت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون کولر آبی فرسوده در تهران فعال است که تعویض موتور آن‌ها با نمونه‌های کم‌مصرف و هوشمند می‌تواند نزدیک به هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق ایجاد کند؛ ظرفیتی معادل تولید یک نیروگاه.

محمدصادق معتمدیان در گفت‌وگو با رادیو سلامت، مدیریت مصرف را کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راهکار عبور از ناترازی انرژی دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که امروز در دستور کار قرار دارد، جلب مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی است.

وی افزود: مدیریت مصرف، برخلاف توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و احداث نیروگاه‌های جدید نیست و از طریق آموزش، اقناع‌سازی و مشارکت عمومی می‌توان به نتایج قابل توجهی در این حوزه دست یافت.

استاندار تهران با اشاره به ظرفیت بالای صرفه‌جویی در بخش خانگی تصریح کرد: در شهر تهران حدود ۳ میلیون کولر آبی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها از موتورهای قدیمی و پرمصرف استفاده می‌کنند. در صورت جایگزینی این موتورها با نمونه‌های کم‌مصرف، امکان مدیریت مصرف نزدیک به هزار مگاوات برق فراهم می‌شود که معادل ظرفیت تولید برق نیروگاه بوشهر است.

معتمدیان با بیان اینکه سال گذشته نیز اقداماتی در این زمینه انجام شد، خاطرنشان کرد: به دلیل کافی نبودن آموزش‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی، این طرح به نتایج مورد انتظار نرسید؛ از این رو امسال آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح محلات، مساجد و شبکه‌های مردمی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مساجد، تشکل‌های مردمی و شبکه‌های محلی برای آموزش، شناسایی ظرفیت‌ها و جلب مشارکت شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف داشته باشد.

استاندار تهران ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و اجرای طرح تعویض موتور کولرهای آبی، گام مؤثری در کاهش مصرف برق برداشته شود و این الگو در آینده به سایر استان‌های کشور نیز تعمیم یابد.