باشگاه استقلال برای جذب کسری طاهری کار سختی را در پیش دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال تهران برای جذب کسری طاهری، مهاجم لژیونر فوتبال ایران و بازیکن تیم روبینکازان روسیه با چالش جدی مواجه شده است.
باشگاه روسی در پاسخ به نامه رسمی استقلال برای در اختیار گرفتن این بازیکن، مبلغی بالا را بهعنوان رقم رضایتنامه اعلام کرده است؛ موضوعی که مسیر انتقال این مهاجم جوان به جمع آبیپوشان پایتخت را دشوار کرده است.
کسری طاهری که فصل گذشته به صورت قرضی در تیم فوتبال پیکان تهران حضور داشت، عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت و توانست با نمایشهای خود توجه چند باشگاه داخلی را جلب کند.
با این حال، رقم درخواستی باشگاه روبینکازان باعث شده تا مذاکرات در وضعیت پیچیدهای قرار بگیرد و ادامه این روند منوط به بررسی شرایط مالی و تصمیمگیری نهایی مدیران استقلال خواهد بود.
گفتنی است باشگاه استقلال در تلاش است تا با بررسی راهکارهای مختلف، شرایط جذب این مهاجم جوان را فراهم کند، اما در حال حاضر مانع اصلی، مبلغ بالای رضایتنامه اعلامشده از سوی باشگاه روسی است.