جانشین پلیس راه راهور فراجا از انسداد موقت محور قدیم کرج–چالوس از روز یکشنبه ۲۴ خرداد به مدت چهار روز منظور اجرای عملیات تورسنگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: به منظور اجرای عملیات کارگاه جادهای و انجام عملیات تورسنگ در محدودههای خوزنکلا و پلیس راه سد کرج، محور قدیم کرج–چالوس در حدفاصل کرج تا شهرستانک (رفت و برگشت، کیلومتر ۱۸ تا ۳۰) در روزهای یکشنبه ۲۴ خرداد تا چهارشنبه ۲۷ خرداد، همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود.
وی افزود: در مدت اجرای این عملیات، تردد در این محور امکانپذیر نیست و رانندگان میتوانند از محورهای جایگزین شامل آزادراه تهران–شمال، محور هراز، محور فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت برای انجام سفرهای خود استفاده کنند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به محدودیتهای ترافیکی، ضمن رعایت قوانین و مقررات، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از مسیرهای اعلامشده استفاده کنند.
منبع: پلیس راهور