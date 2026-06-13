جانشین پلیس راه راهور فراجا از انسداد موقت محور قدیم کرج–چالوس از روز یکشنبه ۲۴ خرداد به مدت چهار روز منظور اجرای عملیات تورسنگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: به منظور اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای و انجام عملیات تورسنگ در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه سد کرج، محور قدیم کرج–چالوس در حدفاصل کرج تا شهرستانک (رفت و برگشت، کیلومتر ۱۸ تا ۳۰) در روزهای یکشنبه ۲۴ خرداد تا چهارشنبه ۲۷ خرداد، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود.



وی افزود: در مدت اجرای این عملیات، تردد در این محور امکان‌پذیر نیست و رانندگان می‌توانند از محورهای جایگزین شامل آزادراه تهران–شمال، محور هراز، محور فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت برای انجام سفرهای خود استفاده کنند.



جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به محدودیت‌های ترافیکی، ضمن رعایت قوانین و مقررات، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از مسیرهای اعلام‌شده استفاده کنند.

منبع: پلیس راهور