باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - مدیر کل هواشناسی لرستان با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از امروز (شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵) تا اواسط هفته، جو استان لرستان در شرایطی آرام و پایدار قرار خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: در این مدت، افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات تا بازه قابل ملاحظه و گاهی نسبتاً شدیدِ لحظه‌ای، مهم‌ترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود.

وی همچنین درباره وضعیت دما گفت: بررسی نوسانات دمایی نشان می‌دهد که طی ۴۸ ساعت آینده، دما‌های روزانه در اغلب نقاط استان روندی کاهشی خواهند داشت و از شدت گرما کاسته می‌شود.

هواشناسی لرستان از شهروندان خواست با توجه به وزش باد در برخی ساعات، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی به سازه‌های موقت و تجهیزات سبک در نظر بگیرند.