رئیس جمهور روسیه با تأکید بر برتری راهبردی این کشور در جنگ اوکراین، گفت که نیرو‌های روسی به پیشروی خود ادامه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌گوید که نیرو‌های روسی در جنگ با اوکراین از مزیت راهبردی برخوردارند.

پوتین در نشستی که به طور زنده از تلویزیون کرملین پخش می‌شد، گفت که اوکراین قادر به متوقف کردن پیشروی‌های روسیه نیست و به «روش‌های تروریستی» متوسل می‌شود.

وی افزود: «نیرو‌های ما با اطمینان خاطر در حال پیشروی هستند و هیچ میزان گلوله‌باران یا حملات پهپادی این وضعیت را تغییر نخواهد داد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه حدود یک پنجم خاک اوکراین را تصرف کرده و همچنان در جنوب و شرق اوکراین، درگیری‌های سنگین ادامه دارد.

ارتش اوکراین که از دو سال پیش با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده، اخیرا تلاش کرده حقوق نظامیان خود را افزایش دهد و حتی به دنبال جذب داوطلبان خارجی است. همچنین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور به عنوان راهی برای ادامه جنگ، به استفاده بیشتر از پهپاد‌ها روی آورده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، روسیه و اوکراین ، جنگ اوکراین
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