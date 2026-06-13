باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی منطقه ۱۴، ابراهیم ابویی مدیر روابط عمومی منطقه ۱۴ در این باره گفت: این نشستها که به تفکیک محلات و در نواحی مختلف منطقه برگزار شد، فرصتی بود تا ضمن تکریم و پاسداشت مقام شامخ مادران، پدران، همسران و فرزندان شهدا، ابعاد مختلف طرح نامگذاری معابر شهری بررسی شود.
وی با اشاره به ضرورت حفظ آرمانهای دفاع مقدس در فضای شهری افزود: هدف اصلی ما از برگزاری این جلسات، شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق از نحوه و فرایند قانونی نامگذاری کوچه و معابر به نام شهدای گرانقدر بود تا خانوادههای معظم شهدا در جریان جزئیات و زمانبندی اجرای این طرح قرار گیرند.
ابویی یاداور شد: در همین راستا، شش نشست تخصصی با حضور ۴۰ خانواده معزز شهدا که پیشتر درخواست نامگذاری معبر به نام شهید عزیزشان را داشتند، برگزار شد تا ضمن بررسی درخواستها، تعامل مستقیم با خانوادههای گرامی برای پیشبرد هرچه بهتر این طرح صورت گیرد.
مدیرروابط عمومی شهرداری منطقه۱۴ در پایان خاطرنشان کرد: نامگذاری معابر به نام شهدا، تنها یک اقدام اداری نیست؛ بلکه تلاشی برای ترویج فرهنگ ایثار در کالبد شهر و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای «جنگ رمضان» در میان شهروندان است.