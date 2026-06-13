معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۸ از اجرای عملیات تبدیل انهار حاشیه‌ای محور بزرگراهی آیت الله سعیدی به کانیو با رویکرد کاهش آبگرفتگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، هادی رضوی ضمن بیان مطلب فوق افزود: محور بزرگراهی آیت الله سعیدی یکی از شریان‌های ارتباطی جنوب شهر است که شبانه روز پذیرای حجم زیادی از تردد وسائط نقلیه بوده و همین امر موجب شده تا زیر ساخت‌های عمرانی موجود دچار معضلاتی شود.

وی ادامه داد: بروز آبگرفتگی به هنگام بارش نزولات آسمانی یکی از همین دست معضلات بوده که ساز و کار جدی برای رفع آن اتخاذ شده و به تازگی محور جنوبی در حدفاصل سفالگری تا خیابان سهیل دست خوش تغییرات گردید.

به گفته این مقام مسئول، برای رفع این بخش از معضلات زیر ساختی، ۲۰۰ متر از طول انهار به کانیو جانبی تبدیل و ۱۲۰ تن آسفالت نیز بکار رفته است.

معاون شهردار منطقه همچنین وعده داد تا پیش از فرا رسیدن موسم بارش‌های فصلی عمده معضلات ناشی از آبگرفتگی در محور بزرگراهی آیت الله سعیدی برطرف شود.

برچسب ها: شهرداری ، فنی و عمرانی
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