باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، فرزاد هنرور معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام خبر اجرای این پروژه گفت: این پروژه با رویکرد تقویت شاخصه‌های مذهبی در فضا‌های عمومی و بهبود منظر شهری در یکی از نقاط کلیدی منطقه اجرا شده است.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از نماد‌های مفهومی در محور‌های مواصلاتی اصلی، نقش کلیدی در تقویت پیوند شهروندان با هویت‌های آیینی و ارتقای کیفیت بصری فضا دارد و در همین راستا المان ذوالفقار در یکی از محور‌های مهم منطقه جانمایی شد.

معاون شهردار منطقه ۴ با اشاره به اهمیت بزرگراه امام علی (ع) به عنوان یکی از شریان‌های اصلی تردد در شمال‌شرق تهران افزود: این محور به دلیل حجم بالای تردد و جایگاه ارتباطی آن، ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های هنری و فرهنگی دارد و نصب این المان می‌تواند در ارتقای سیمای بصری و انتقال مفاهیم ارزشی مؤثر باشد.

این پروژه با رعایت اصول ایمنی و زیبایی‌شناسی شهری اجرا شده و تلاش شده است ضمن حفظ خوانایی بصری محیط، جلوه‌ای ماندگار در ذهن شهروندان ایجاد شود. شهرداری منطقه ۴ در ادامه برنامه‌های خود در حوزه زیباسازی، اجرای المان‌های مفهومی را در سایر معابر و فضا‌های عمومی نیز در دستور کار قرار داده است تا محیطی دلنشین‌تر برای شهروندان فراهم شود.