سینما‌های سراسر کشور در هفته‌ای که گذشت در حالی میزبان بیش از ۲۴۹ هزار مخاطب شدند که گیشه سالن‌ها در این بازه مبلغ ۳۱ میلیارد تومان را به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سینما‌های سراسر کشور در دوازدهمین هفته سپری‌شده از سال جاری و از روز شنبه ۱۶ خرداد تا پایان روز جمعه ۲۲ خرداد میزبان ۲۴۹ هزار و ۲۲۵ مخاطب شد. این در حالی است که گیشه سالن‌ها نیز در این بازه زمانی عدد ۳۱ میلیارد ۲۳۰ میلیون تومان را به ثبت رساند.

پردیس سینمایی کوروش با ۱۲ هزار و ۲۰۵ مخاطب همانند هفته‌های گذشته در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین سینما‌های کشور قرار گرفت. پردیس سینمایی ایران مال با ۱۰ هزار و ۴۳۳ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۷ هزار و ۳۲۱ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۶ هزار و ۱۵۷ مخاطب و پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۵ هزار و ۹۴۷ مخاطب نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۷۱ هزار و ۲۷۷ مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با ۶۸ هزار و ۷۴۴ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۳ هزار و ۸۰۹ مخاطب،  «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با ۳۱ هزار ۲۲۴ مخاطب و «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با ۱۴ هزار و ۴۵۴ مخاطب نیز به‌عنوان پنج فیلم بر مخاطب هفته گذشته معرفی شدند.

بر اساس این گزارش و با توجه به آمار ثبت‌شده در سامانه مدیرت فروش و اکران سینما (سمفا)، سالن‌های سینما در سراسر کشور به ترتیب در هفته نخست سال (۱ تا ۷ فروردین) با ۳۷ هزار و ۸۷۹ مخاطب، هفته دوم (۸ الی ۱۴ فروردین) با ۳۱ هزار و ۸۰۳ مخاطب، هفته سوم (۱۵ الی ۲۱ فروردین) با ۴۲ هزار و ۱۴۱ مخاطب، هفته چهارم (۲۲ الی ۲۸ فروردین) با ۷۹ هزار و ۱۶۳ مخاطب، هفته پنجم (۲۹ فروردین الی ۴ اردیبهشت) با ۱۴۰ هزار و ۵۵ مخاطب، هفته ششم (۵ الی ۱۱ اردیبهشت) با ۲۰۳ هزار و ۶۱ مخاطب، هفته هفتم (۱۲ الی ۱۸ اردیبهشت) با ۲۱۴ هزار ۶۳ مخاطب، هفته هشتم (۱۹ الی ۲۵ اردیبهشت) با ۲۰۹ هزار ۷۵۰ مخاطب، هفته نهم (۲۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد) با ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ مخاطب، هفته دهم (۲ خرداد الی ۸ خرداد) با ۲۹۷ هزار و ۲۳۹ مخاطب، هفته یازدهم (۹ خرداد الی ۱۵ خرداد) با ۲۸۴ هزار و ۹۲۸ مخاطب و هفته دوازدهم (۱۶ خرداد الی ۲۲ خرداد) نیز با ۲۴۹ هزار و ۲۲۵ مخاطب مورد استقبال قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی سینماشهر

برچسب ها: سینما ، فروش سینما
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