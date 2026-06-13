باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران، در آیین افتتاح این طرح که با حضور مسئولان وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران دانشگاه و مدیران شهری برگزار شد، شهرداری منطقه ۶ با ارائه آموزشهای تخصصی در حوزه مدیریت پسماند، توزیع بروشورهای آموزشی و کیسههای پارچهای دوستدار محیط زیست، دانشجویان را با اصول کاهش تولید زباله و تفکیک پسماند از مبدأ آشنا کرد.
در این مراسم، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران با تأکید بر نقش فرهنگسازی در حل مسائل زیستمحیطی، اظهار کرد: موفقیتهای حاصلشده در سالهای اخیر نشان داد که مشارکت مردمی و اقدامات فرهنگی، فراتر از هر راهکار دیگری میتواند به حفظ محیط زیست کمک کند. بسیاری از چالشهای امروز ما با تغییر الگوهای رفتاری و ارتقای فرهنگ عمومی قابل مدیریت است.
وی با اشاره به تولید روزانه حجم بالایی از زباله در شهر تهران افزود: روزانه حدود ۶ هزار تن زباله در تهران تولید میشود و سالانه هزینههای سنگینی برای مدیریت آن صرف میشود. کاهش این حجم تنها از مسیر آموزش، فرهنگسازی و مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند از مبدأ امکانپذیر خواهد بود.
شهردار منطقه ۶ همچنین بر ضرورت اصلاح الگوهای مصرف و مسئولیتپذیری اجتماعی در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت: محیط زیست امانتی است که از نسلهای گذشته به ما رسیده و وظیفه داریم آن را سالمتر و پایدارتر به نسلهای آینده تحویل دهیم.
روحانی با اشاره به همکاریهای مشترک میان شهرداری منطقه ۶ و دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه محیط زیست، از تداوم برنامههای آموزشی و فرهنگی در سطح خوابگاهها و مراکز دانشجویی خبر داد و افزود: دانشجویان میتوانند به عنوان سفیران محیط زیست نقش مهمی در گسترش فرهنگ تفکیک پسماند، کاهش مصرف و حفظ منابع طبیعی ایفا کنند.
وی همچنین از برنامهریزی مشترک شهرداری و دانشگاه برای توسعه دسترسی حملونقل پاک در محدوده دانشگاه خبر داد و گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، احداث مسیر دسترسی به ایستگاه متروی پارک گفتوگو و توسعه استفاده از دوچرخه و اسکوتر در دستور کار قرار گرفته است تا گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و ترویج حملونقل پاک برداشته شود.
بر اساس این گزارش، شهرداری منطقه ۶ تهران در ادامه برنامههای محیط زیستی خود، همکاری مستمر با دانشگاه علوم پزشکی تهران را با هدف نهادینهسازی فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ، کاهش تولید زباله و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشجویان دنبال خواهد کرد.