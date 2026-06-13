دونالد ترامپ با بازنشر اظهارات شهباز شریف، از نزدیک بودن توافق صلح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا توئیت شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان درباره نزدیک بودن توافق صلح را بازنشر کرد. 

شریف در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که طرف‌ها بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک هستند و نهایی شدن آن ظرف ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود.

نخست وزیر پاکستان همچنین اعلام کرد که اسلام‌آباد در حال آماده‌سازی مراحل امضای الکترونیکی توافقنامه است و مذاکرات فنی از هفته آینده برگزار خواهد شد. 

در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده است که توافق صلح فردا امضا نخواهد شد، اما بعید نیست که این اتفاق در روز‌های آتی رخ دهد.

وی با اشاره به سندی که با میانجیگری پاکستان تهیه شده، گفت: «یادداشت تفاهم اسلام آباد که در حال پیگیری است، بر پایان دادن به جنگ تمرکز دارد و در این مرحله تصمیم گرفته شده است که هیچ بحثی در مورد مسئله هسته‌ای صورت نگیرد.»

وی افزود: «ما باید منتظر زمان دقیق امضای یادداشت تفاهم باشیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود، اما احتمال اینکه در روز‌های آینده اتفاق بیفتد، منتفی نیست. با این حال، به دلیل بی‌ثباتی طرف مقابل باید در مورد هرگونه اظهار نظری در مورد این روند محتاط باشیم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهباز شریف ، پاکستان ، دونالد ترامپ
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