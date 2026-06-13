برنامه «نقشی بر میناب» روز یکشنبه ۲۴ خرداد با محوریت بازخوانی هنری و فرهنگی فاجعه میناب در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگران جوان - معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه هنرهای معاصر تهران و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ برنامه «نقشی بر میناب» را با محوریت بازخوانی هنری و فرهنگی فاجعه میناب برگزار می‌کنند.

این برنامه از ساعت ۱۵ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد و شامل مجموعه‌ای از اجراهای هنری، موسیقایی و پرفورمنس با حضور هنرمندان هرمزگان و هنرمندان معاصر ایران است.

در بخش نخست این رویداد، اجرای زنده جهله‌نگاری (نقاشی بر روی جهله، سفال سنتی میناب) از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می‌شود. همچنین از ساعت ۱۷، کوارتت بادی «از میان آوار» با آهنگسازی میلاد آقایی و به یاد کودکان شهید میناب پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

بخش دیگر این برنامه با عنوان «جستجوی حقیقت در خاک جنوب» به اجرای پرفورمنس اختصاص دارد که از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

«نقشی بر میناب» تلاشی هنری برای بازتاب روایت‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فاجعه میناب و ادای احترام به یاد کودکان شهید این رویداد است. این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای تجسمی، موسیقی و هنر اجرا، بستری برای گفتگو، همدلی و تأمل درباره ابعاد انسانی این واقعه فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان، هنرمندان، پژوهشگران و اصحاب رسانه می‌توانند روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ در موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، در این برنامه حضور پیدا کنند. حضور در این رویداد برای عموم آزاد و رایگان است.

منبع: روابط‌عمومی موزه هنرهای معاصر تهران

برچسب ها: میناب ، موزه هنرهای معاصر تهران ، پرفورمنس
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جنگ تمام می‌شود و این هنر است که می‌ماند + فیلم
«نغمه‌های بی‌صدا» روایت هنری حمله به مدارس و شهدای دانش‌آموز میناب
ساخت فیلم جدید منوچهر محمدی و بابک خواجه‌پاشا با محوریت شهدای میناب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشت چهره‌های محبوب به قاب تلویزیون/ زیبا بروفه و سیاوش طهمورث در «دیار مادری»
گلایه تلخ محمد شیری از خانه‌نشینی پیشکسوتان: «اگر کار نکنیم، می‌میریم» + فیلم
از حمایت بانوان فیلمساز تا توسعه زیرساخت‌های فرهنگی پایتخت + فیلم
به مناسبت روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران؛ دو فیلم سینمایی در قاب نمایش
روایت مسجدی متفاوت که قهرمانان ورزشی زیادی در آن پرورش یافته‌اند
«نغمه‌های بی‌صدا» روایت هنری حمله به مدارس و شهدای دانش‌آموز میناب
پرتماس‌ترین‌های رادیو و تلویزیون؛ از پوشش خوب عملیات «نصر» تا پیشتازی «به‌وقت ایران»
کولیوند: تصاویر تفحص شهدای کودک، مسئولان سازمان ملل را متأثر کرد/ سن کمترین شهید جنگ تحمیلی ۲۰ روز بود
«نغمه‌های بی‌صدا»؛ روایت مظلومیت شهدای دانش‌آموز در موزه دفاع مقدس
حجت‌الاسلام خاموشی: صبر و وحدت، رمز عبور از آزمون‌های سخت کشور است
آخرین اخبار
موزه هنرهای معاصر تهران میزبان برنامه «نقشی بر میناب» می‌شود
فروش ۳۱ میلیاردی سینما در هفته‌ای که گذشت
بیش از ۶ هزار نفر از ٧ نمایش روی صحنه دیدن کردند
حجت‌الاسلام خاموشی: صبر و وحدت، رمز عبور از آزمون‌های سخت کشور است
«نغمه‌های بی‌صدا»؛ روایت مظلومیت شهدای دانش‌آموز در موزه دفاع مقدس
روایت مسجدی متفاوت که قهرمانان ورزشی زیادی در آن پرورش یافته‌اند
کولیوند: تصاویر تفحص شهدای کودک، مسئولان سازمان ملل را متأثر کرد/ سن کمترین شهید جنگ تحمیلی ۲۰ روز بود
پرتماس‌ترین‌های رادیو و تلویزیون؛ از پوشش خوب عملیات «نصر» تا پیشتازی «به‌وقت ایران»
«نغمه‌های بی‌صدا» روایت هنری حمله به مدارس و شهدای دانش‌آموز میناب
گلایه تلخ محمد شیری از خانه‌نشینی پیشکسوتان: «اگر کار نکنیم، می‌میریم» + فیلم
به مناسبت روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران؛ دو فیلم سینمایی در قاب نمایش
بازگشت چهره‌های محبوب به قاب تلویزیون/ زیبا بروفه و سیاوش طهمورث در «دیار مادری»
از حمایت بانوان فیلمساز تا توسعه زیرساخت‌های فرهنگی پایتخت + فیلم
اکران فیلم روسی «بچه» در تهران همزمان با روز ملی روسیه/ تأکید دیپلمات‌ها بر «رابطه راهبردی» تهران-مسکو