باشگاه خبرنگران جوان - معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه هنرهای معاصر تهران و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ برنامه «نقشی بر میناب» را با محوریت بازخوانی هنری و فرهنگی فاجعه میناب برگزار می‌کنند.

این برنامه از ساعت ۱۵ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد و شامل مجموعه‌ای از اجراهای هنری، موسیقایی و پرفورمنس با حضور هنرمندان هرمزگان و هنرمندان معاصر ایران است.

در بخش نخست این رویداد، اجرای زنده جهله‌نگاری (نقاشی بر روی جهله، سفال سنتی میناب) از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می‌شود. همچنین از ساعت ۱۷، کوارتت بادی «از میان آوار» با آهنگسازی میلاد آقایی و به یاد کودکان شهید میناب پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

بخش دیگر این برنامه با عنوان «جستجوی حقیقت در خاک جنوب» به اجرای پرفورمنس اختصاص دارد که از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

«نقشی بر میناب» تلاشی هنری برای بازتاب روایت‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فاجعه میناب و ادای احترام به یاد کودکان شهید این رویداد است. این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای تجسمی، موسیقی و هنر اجرا، بستری برای گفتگو، همدلی و تأمل درباره ابعاد انسانی این واقعه فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان، هنرمندان، پژوهشگران و اصحاب رسانه می‌توانند روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ در موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، در این برنامه حضور پیدا کنند. حضور در این رویداد برای عموم آزاد و رایگان است.

منبع: روابط‌عمومی موزه هنرهای معاصر تهران