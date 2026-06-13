کشف کالای قاچاق میلیاردی در زاهدان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با استفاده از روش‌های نوین پلیسی و اشراف اطلاعاتی موفق به کشف ۴ هزار و ۴۰۰ جفت کفش مستعمل خارجی در یکی از محلات شهرستان زاهدان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار اسحاقی با بیان مضرات پزشکی استفاده از این اقلام گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده را ۱۱۰میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد:در این رابطه یک نفر متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به اینکه پدیده قاچاق بر پیکره اقتصاد کشور ضربه می‌زند، از شهروندان درخواست نمود.

هر گونه اخبار و اطلاعات خود را در خصوص فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان و احتکار کنندگان کالا، سودجویان اقتصادی با تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس بگذارند.

منبع فراجا

برچسب ها: کالای قاچاق ، فراجا
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