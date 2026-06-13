مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از تصویب ۴ طرح هادی روستایی در این استان خبر داد و گفت : ۹۹ درصد تهیه طرح برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار در این استان انجام شده است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان _سی و نهمین جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی استان گیلان (ششمین جلسه در سال ۱۴۰۵) با هدف ساماندهی کالبدی و توسعه پایدار مناطق روستایی برگزار شد.

این جلسه به استناد بند «ب» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، به دبیری مهندس حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و با حضور اعضای اصلی این کمیته برگزار گردید.

در این نشست تخصصی، طرح‌های هادی ۴ روستای استان شامل روستاهای «کشاورز خطبه‌سرا» و «خطبه‌سرا» در شهرستان تالش و همچنین روستاهای «پسیخان» و «تازه آباد» در شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، به تصویب نهایی رسید.

حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی تهیه و بازنگری طرح‌های هادی در مدیریت توسعه روستایی اظهار داشت: «استان گیلان دارای ۲۹۰۵ روستا است که از این تعداد، ۲۰۶۰ روستا دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار می‌باشند.»

وی با اشاره به آمار عملکردی این نهاد افزود: از مجموع ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، تاکنون برای ۲۰۴۱ روستا طرح هادی مصوب تهیه شده است که این امر نشان‌دهنده پوشش حداکثری و نگاه ویژه دولت به توسعه زیرساختی مناطق روستایی استان است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در ادامه از استمرار فرآیند بازنگری طرح‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵۶ روستا با استفاده از اعتبارات سال ۱۴۰۴ در مرحله بازنگری قرار دارند تا با توجه به نیازهای جدید، مسیر توسعه این مناطق هموارتر گردد.

دائمی در تبیین جایگاه این اسناد بالادستی خاطرنشان کرد: طرح هادی روستایی به عنوان سند جامع و راهنمای توسعه کالبدی روستاها، نقشی کلیدی در هدایت ساخت‌وسازها، تامین کاربری‌های عمومی، ارتقای سطح رفاه و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی ایفا می‌کند و اجرای دقیق آن، پیش‌شرط رسیدن به توسعه متوازن و عدالت اجتماعی در مناطق روستایی است.

منبع : روابط عمومی