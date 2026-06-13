فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) پیام خون شهیدان اقتدار را برای ملت ایران و دشمنان این مرز و بوم روشن و آشکار دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) روز شنبه در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سپهبد پاسدار علی شادمانی و شهدای اقتدار ایران اسلامی عنوان کرد: ملت مبعوث و برانگیخته شده ایران اسلامی، خلق یک رستاخیز معجزگون در حمایت از نیرو‌های مسلح بیعت با ولایت و خونخواهی قائد شهید امت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف) را رقم زده است.

سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: ۲۳ خرداد، یادآور آغاز دفاع مقدس ملت ایران در برابر جنگ، تجاوز و جنایت تروریستی ۱۲روزه صهیونی آمریکایی و نماد ایستادگی ملتی است که بار دیگر نشان داد امنیت، استقلال و عزت خود را با هیچ قدرتی معامله نخواهد کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) ادامه داد: در نخستین سالگرد این حماسه ماندگار، یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار ایران اسلامی، به‌ویژه «سپهبد پاسدار شهید علی شادمانی، فرمانده شهید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)»، را گرامی می‌داریم؛ فرماندهی مؤمن، بصیر، مجاهد و راهبرداندیش که عمر خویش را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی سپری کرد.

وی یادآور شد: شهید شادمانی از فرماندهان برجسته مکتب دفاع مقدس بود که از مسئولیت‌های میدانی در فرماندهی لشکر‌های ۳۲ انصارالحسین (ع)، ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا (ع) و ۴ بعثت تا فرماندهی قرارگاه نجف اشرف، دانشکده علوم و فنون پیاده و در نهایت نقش آفرینی راهبردی در قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)، همواره منشأ اثر، ابتکار و اقتدار بود.

سرلشکر عبداللهی اضافه کرد:ویژگی ممتاز شهید شادمانی، پیوند کم‌نظیر میان ایمان، اخلاق، تجربه میدانی و تفکر راهبردی بود. اخلاص، صداقت، شجاعت، ولایت مداری، انقلابی‌گری، مردم‌داری و روحیه تعامل و هدایتگری، او را به الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده نیرو‌های مسلح و بلکه جوانان غیور و مدافعان دلاور وطن تبدیل کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) یاداور شد: امروز، در فضای ناشی از جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی موسوم به «جنگ رمضان» که ملت مبعوث و برانگیخته شده ایران اسلامی، خلق یک رستاخیز معجزگون در حمایت از نیرو‌های مسلح بیعت با ولایت و خونخواهی قائد شهید امت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف) را رقم زده است، پیام خون شهیدان اقتدار برای ملت ایران و دشمنان این مرز و بوم روشن و آشکار است؛ جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به ایمان الهی، سرمایه انسانی مؤمن، توان دفاعی بومی و وحدت ملی، تحت زعامت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) مسیر عزت، امنیت، اقتدار و پیشرفت خود را مصمم و باشکوه‌تر از گذشته ادامه خواهد داد.

سرلشکر عبداللهی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و نام «سپهبد پاسدار شهید علی شادمانی» و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی به ویژه فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح، بر تداوم راه پرافتخار آنان در صیانت از امنیت ملی، تقویت بازدارندگی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید و از خداوند متعال علو درجات آن شهیدان والامقام را مسئلت کرد.

منبع: ستاد کل نیروهای مسلح

برچسب ها: شهدا ، قرارگاه خاتم النبیاء
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