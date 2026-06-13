سرپرست فرمانداری کرخه، گفت: از میان سه منطقه بحرانی در بخش شاوور، مشکل دو روستا به طور کامل حل شده و عملیات نهایی برای رفع افت فشار در روستای «اسماعیل غانم» طی ۴۸ ساعت آیند به پایان خواهد رسید.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - طی چند روز گذشته روستاییان بخش شاوور شهرستان کرخه در شمال غرب خوزستان گلایه هایی در خصوص افت فشار و قطعی آب اعلام کردند.
مسئولان در شهرستان کرخه، امروز تأیید کردند که عملیات فنی برای رفع بحران افت فشار و قطعی آب آشامیدنی در چندین روستای بخش شاوور آغاز شده است.
باقر چعب، سرپرست فرمانداری کرخه در این خصوص گفت: در کل محدوده بخش شاوور، سه نقطه کانونی با بحران جدی آب آشامیدنی شناسایی شد و با اقدامات سریع تیمهای عملیاتی، مشکل دو نقطه از این سه منطقه به طور کامل برطرف شده است.
او در ادامه به بحرانیترین نقطه باقیمانده افزود: مشکل اصلی اکنون در منطقه اسماعیل غانم متمرکز است؛ شهرکی کوچک که حدود ۲۰ خانوار را شامل میشود. ساکنان این منطقه از افت فشار شدید آب گلایه داشتند.
آقای چعب در تشریح پیشینه این طرح توضیح داد: طی دو ماه گذشته، یک و نیم کیلومتر لولهگذاری جدید در این ناحیه اجرا شده بود. همچنین یک حلقه چاه جدید نیز حفاری شده بود، اما به دلیل مجموعهای از موانع فنی و اداری، تاکنون موفق به اتصال به مدار شبکه نشده بود.
سرپرست فرمانداری کرخه با اشاره به فشار سیاسی و اجتماعی هفته اخیر ادامه داد: ما بلافاصله پس از استقرار در فرمانداری، پیگیری ویژه را آغاز کردیم. دو جلسه فشرده در فرمانداری برگزار شد که جلسه دوم آن دیروز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به طول انجامید. همچنین امروز نشستی در سطح استان با مسئولان ارشد آب و فاضلاب برگزار کردیم.
این مقام مسئول با ابراز اطمینان از حل قریبالوقوع معضل یادآور شد: در جلسه امروز، همه موانع موجود برای به مدار آمدن چاه جدید رفع شد. شرکت آب و فاضلاب (آبفا) رسماً قول داده که ظرف یکی دو روز آینده – حداکثر ظرف ۴۸ ساعت – این چاه وارد مدار شود.
آقای چعب در پایان تأکید کرد: مشکل آب این منطقه به طور قطعی ریشهکن خواهد شد. تمام تلاش ما این است که هیچ خانوادهای در شهرستان کرخه از نعمت آب آشامیدنی پایدار محروم نماند. ما پیگیری مستمر را تا رفع کامل مشکل ادامه میدهیم.