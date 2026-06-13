باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی قهرمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: دادگاه تجدیدنظر استان، پس از ردّ اعتراض متهمان، حکم محکومیت قطعی «حمید ملاحی» بهعنوان سرباند اصلی و دو همدست وی را صادر کرد. تحقیقات نشان میدهد که این شبکه برای پیشبرد اهداف مجرمانه خود، با ثبت یک شرکت در کشور امارات متحده عربی، ضمن مدیریت زنجیره انتقال سوخت قاچاق، عواید نامشروع حاصل از آن را از طریق یک صرافی در شهر دبی به حساب فروشندگان واریز میکرده است.
بر اساس این رأی که در راستای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل انتشار آرای محاکم به اطلاع عموم میرسد، متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شامل «حمید ملاحی»، «خالد ملاحی چاخائی» و «حسین ملاحی» هر یک به اتهام مشارکت در قاچاق سازمانیافته و خروج ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر سوخت از کشور، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جداگانه ۱۴ هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال (مجموعاً ۴۵ هزار میلیارد ریال) جزای نقدی محکوم شدهاند. همچنین حمید ملاحی بهدلیل تمرد مسلحانه، به ۲ سال حبس تعزیری دیگر نیز محکوم شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد که عزم دستگاه قضایی برای مقابله با غارت سرمایههای ملی جدی است و این پرونده، تنها بخشی از اقدامات گسترده برای مبارزه با قاچاق سازمانیافته سوخت در استان میباشد.
منبع:دادگستری هرمزگان