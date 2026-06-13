وزیر کشور گفت: امروز در شرایطی یاد و خاطره شهدای گران‌قدر جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم که ایران اسلامی به پشتوانه رهبری حکیم، هوشیاری ملت و جان‌فشانی شهدای اقتدار، مقتدرتر از هر زمان دیگری در برابر تهدیدات ایستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت ۲۳ خرداد، نوشت: ۲۳ خردادماه، «روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی»، یادآور حماسه‌آفرینی فرزندان غیور این مرز و بوم در دفاع از تمامیت ارضی و تحکیم امنیت کشور است. این تاریخ، یادآور تجاوز دشمن شرور و زبون صهیونی است که در مقابل ایمان، پایمردی و خون پاک شهدای والامقام، تحقیر شد.

وی تاکید کرد: تاریخ به ما آموخته است که دو عنصر «اقتدار دفاعی و امنیتی» و «اتحاد و انسجام ملی»، بال‌های پرواز جامعه به سمت ثبات و اقتدار ملی هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه امروز در شرایطی یاد و خاطره شهدای گران‌قدر این عرصه را گرامی می‌داریم که ایران اسلامی به پشتوانه رهبری حکیم، هوشیاری ملت و جان‌فشانی شهدای اقتدار، مقتدرتر از هر زمان دیگری در برابر تهدیدات ایستاده است، تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان متولی امنیت داخلی و همبستگی اجتماعی، پیرو آرمان شهدای عزیز، صیانت از آرامش جامعه، تقویت وحدت ملی، هم‌افزایی اقوام و مذاهب و پیشرفت همه‌جانبه را سرلوحه اقدامات خود می‌داند.

مومنی در پیام خود آورده است: ما بر این باوریم که تداوم راه شهدا، در گرو هوشیاری در برابر توطئه دشمنان، حفظ اتحاد مقدس و تلاش شبانه‌روزی برای خدمت به مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام است.

وی در پایان این پیام نوشت: اینجانب با ادای احترام به روح بلند و ملکوتی شهدای اقتدار و اتحاد ملی، سالگرد این حمله را که منجر به شهادت مردم و چهره‌های برجسته نظامی و هسته‌ای شد، به پیشگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و ملت بزرگ و منسجم ایران تسلیت عرض می‌کنم و سربلندی و اقتدار روزافزون ایران عزیز را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: ایران مقتدر ، وزارت کشور ، قدرت ایران
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