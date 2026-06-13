باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - سمانه حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از تصویب و تخصیص اعتبارات کم‌سابقه برای اجرای پروژه‌های عمرانی، زیربنایی و خدماتی استان خبر داد و اعلام کرد که مجموع منابع مالی پیش‌بینی شده برای طرح‌های توسعه‌ای لرستان از مرز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ اعتباری که می‌تواند فصل تازه‌ای از توسعه و آبادانی را در این استان رقم بزند.

سمانه حسن‌پور در تشریح آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی لرستان اظهار کرد: در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به استان، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) اعتبار برای اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی، زیرساختی و خدماتی به تصویب رسید که بخش قابل توجهی از آن به طرح‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت این اعتبارات در تسریع روند توسعه استان افزود: بخش عمده منابع مصوب به پروژه‌هایی اختصاص یافته که نقش مستقیمی در بهبود کیفیت زندگی مردم، توسعه زیرساخت‌های عمومی، افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و رفع محرومیت‌های مناطق مختلف لرستان دارند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به تکمیل و توسعه سد‌های مهم استان، اجرای شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری، تکمیل تصفیه‌خانه خرم‌آباد، توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی، ساخت و تجهیز مراکز درمانی و بیمارستانی، پروژه‌های راه‌سازی و راهداری، طرح‌های نهضت ملی مسکن و همچنین توسعه فضا‌های آموزشی اشاره کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه پروژه‌های درمانی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در استان هستند، تصریح کرد: بیمارستان‌های نیایش خرم‌آباد، دورود و کوهدشت از جمله طرح‌هایی هستند که با تخصیص اعتبارات جدید، روند تکمیل و بهره‌برداری آنها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. این مراکز درمانی پس از بهره‌برداری می‌توانند بخش مهمی از نیاز‌های بهداشتی و درمانی مردم استان را پوشش دهند و از بار مراجعات به مراکز درمانی موجود بکاهند.

حسن‌پور همچنین توسعه شبکه راه‌های ارتباطی را یکی دیگر از محور‌های مهم سرمایه‌گذاری دولت در لرستان دانست و گفت: ارتقای محور‌های مواصلاتی، رفع نقاط حادثه‌خیز، تکمیل راه‌های روستایی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله برنامه‌هایی است که با استفاده از اعتبارات جدید دنبال می‌شود. به گفته وی، بهبود وضعیت راه‌ها علاوه بر افزایش ایمنی تردد، زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری در استان خواهد بود.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به پروژه‌های زیربنایی لرستان اظهار داشت: مجموع اعتبارات مصوب شده برای استان در قالب سفر ریاست جمهوری، منابع ملی، اعتبارات استانی و سایر ردیف‌های مالی، اکنون به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۱۰ همت) رسیده است؛ رقمی که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده و می‌تواند بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبه‌محور استان را به سرانجام برساند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در ادامه به عملکرد اعتباری دولت طی ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در اسفندماه سال ۱۴۰۴ و در شرایطی که کشور با محدودیت‌ها و فشار‌های ناشی از فضای جنگی و تحولات منطقه‌ای مواجه بود، بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به پروژه‌های استان تزریق شد که این موضوع نشان‌دهنده تداوم حمایت دولت از روند توسعه استان و جلوگیری از توقف طرح‌های عمرانی است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبارات در پروژه‌های مهمی نظیر تکمیل تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، پروژه راه‌آهن، توسعه محور‌های مواصلاتی، سد معشوره و سه بیمارستان در حال ساخت استان هزینه شده و آثار آن در پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به‌وضوح قابل مشاهده است.

حسن‌پور با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منابع و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، از فرصت ایجاد شده برای توسعه استان به بهترین شکل ممکن استفاده کنند تا مردم لرستان هرچه سریع‌تر از نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار تخصیص منابع مالی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت دولت، بخش قابل توجهی از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی لرستان در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسند؛ اتفاقی که می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای، زمینه ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم استان را فراهم کند.