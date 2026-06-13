باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی گزارش داد: توافقنامه صلحی که با میانجیگری پاکستان نوشته شده و به زودی امضا میشود، سبب باز شدن تنگه هرمز خواهد شد و به طور متقابل و همزمان با آن، به محاصره دریایی ایران پایان خواهد داد.
این مقام آمریکایی ادعا کرد که مرحله پس از بازگشایی تنگه هرمز شامل عملیاتی فشرده برای پاکسازی مینهای دریایی خواهد بود و انگلیس و فرانسه در این خصوص با آمریکا همکاری خواهند کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق بین واشنگتن و تهران میتواند ظرف مدت چند روز امضا شود. پس از اعلام گزارشها درباره توافق و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، بهای نفت به زیر بشکهای ۹۰ دلار رسید.
گفته میشود این توافقنامه شامل آتشبس ۶۰ روزه است و طی این مدت، مذاکراتی درباره برنامه هستهای ایران انجام خواهد شد. همچنین گفته شده بازگشایی تنگه هرمز طی ۳۰ روز انجام میشود.
طبق گفته مقامات حزبالله لبنان، این کشور نیز بخشی از آتشبس خواهد بود و در صورت امضای توافقنامه، رژیم صهیونیستی ملزم به توقف حملات و خروج از خاک لبنان خواهد شد.
منبع: الجزیره