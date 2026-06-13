باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گرامی‌داشت یاد شهدای این نبرد، اشاره به محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در آغاز این جنگ تصریح کرد : دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، دانشمندان برجسته هسته‌ای و حمله به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی کشور می‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما ایستادگی مردم، هدایت رهبری و آمادگی نیروهای مسلح موجب شد این اهداف محقق نشود.

وی، جنگ ۱۲ روزه را نمادی از وحدت ملی دانست و تأکید کرد که ملت ایران فارغ از هر سلیقه و دیدگاه، در دفاع از کشور یکپارچه عمل کرد.

رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از صبوری مردم در مواجهه با مشکلات و فشارهای اقتصادی، تصریح کرد: دولت در یک سال گذشته با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های فراوان، تلاش کرده است در کنار مردم بایستد و برای حل چالش‌های کشور راهکار ارائه دهد.

پزشکیان با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام ملی، ارتقای توان دفاعی و استمرار هوشیاری عمومی، این مؤلفه‌ها را مهم‌ترین الزامات عبور موفق از چالش‌های پیش‌رو عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: ایران با تکیه بر همدلی، توانمندی جوانان و سرمایه اجتماعی خود، مسیر پیشرفت و سربلندی را ادامه دهد.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، صبور و سرافراز ایران‌زمین!

سال گذشته در چنین روزی، دشمن غاصب صهیونیستی، با محاسباتی سراسر غلط و توهمی آشکار، گمان ‌کرد با ترور فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، هدف قرار دادن دانشمندان تراز اول هسته‌ای و هجوم بی‌رحمانه به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی ما، خواهد توانست قامت استوار این ملت را خم کند و اراده جمهوری اسلامی ایران را در هم بشکند، اما آنچه رقم خورد، حماسه ایستادگی ملتی بود که با ایمان، هدایت حکیمانه رهبری شهید و آمادگی نیروهای جان‌برکف مسلح، خط بطلان بر خیالات خام دشمن کشید.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بار دیگر اثبات کرد که فراتر از هر سلیقه و دیدگاهی، وقتی پای ایران عزیز در میان باشد، ما یک ملت، یک مشت گره‌کرده و یک قلب تپنده‌ایم. همین دفاع همه‌جانبه و انسجام مقدس بود که دشمنان غدار این آب و خاک را ناکام گذاشت و در نهایت مجبور به پذیرش آتش‌بس کرد.

مردم عزیز و شریف ایران!

من در مقام خادم شما، به‌خوبی می‌دانم که در طول یک سال گذشته، سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌اید. صبوری شما در برابر تنگناها و فشارهای اقتصادی، برای ما آزمونی بزرگ و مسئولیتی سنگین بود. صادقانه با شما سخن می‌گویم؛ در تمام این ماه‌های دشوار، دولتی که به آن اعتماد کرده‌اید نیز با محدودیت‌ها و فشارهای فراوان روبه‌رو بود، اما حتی ثانیه‌ای چشم بر سختی‌های شما نبست. خدمت‌گزاران شما در دولت، با تمام وجود و شبانه‌روز کوشیده‌اند تا شانه به شانه شما ایستادگی کنند، از بار مشکلات شما بکاهند و برای مسائل و چالش‌های مختلف کشور در شرایط پیچیده امروز چاره‌اندیشی کنند. عهد ما با شما، عهدی استوار و ناگسستنی است؛ ما در سختی و تنگنا شما را تنها نخواهیم گذاشت، همان‌طور که شما ایران عزیز را تنها نگذاشتید.

امروز، پس از آن ایستادگی دوازده‌روزه و حماسه تاریخی دفاع در جنگ تحمیلی سوم، همان‌گونه که رهبر عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید دارند، «حفظ انسجام ملی، ارتقای توان دفاعی و استمرار هوشیاری عمومی»، حیاتی‌ترین الزامات عبور پیروزمندانه از چالش‌های پیش‌ رو است.

اینجانب، در سالروز آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه این مرز و بوم، در برابر عظمت و شکوه ملتی که بار دیگر تاریخ را با مقاومت خود شگفت‌زده کرد، سر تعظیم فرود آورده و یاد و نام شهدای گرانقدر دفاع از عزت، استقلال و امنیت این سرزمین خصوصا شهدای والا مقام این جنگ را گرامی می‌دارم؛ هم‌آنان که با خون پاک خویش، حماسه‌ای ماندگار بر جریده افتخارات این ملت بزرگ افزودند.

بی‌گمان، سرمایه ماندگار و بی‌بدیل این کشور، همبستگی بی‌مانند مردم، استعدادهای بی‌بدیل جوانان و امید به فرداهای روشن‌تر است. ما همان‌گونه که از کوران آزمون‌های دشوار گذشته سربلند و پیروز عبور کردیم، در آینده نیز با تکیه بر ایمان و همدلی، پرچم سرافرازی و شکوه این نظام و کشور را در اهتزار نگاه خواهیم داشت.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران