پاکستان اعلام کرد مراسم امضای توافق صلح میان ایران و آمریکا فردا به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد فردا مراسم برخط امضای توافقنامه صلح آمریکا و ایران را از طریق ویدئو کنفرانس برگزار خواهد کرد.

پیش از این شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان از احتمال امضای توافق طی ۲۴ ساعت آینده خبر داده بود و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پست او را بازنشر کرده بود.

بر اساس جزئیاتی که تا کنون از این توافقنامه منتشر شده، پس از امضای آن به مدت ۶۰ روز آتش‌بس برقرار می‌شود و طی این مدت دو ماهه، طرف‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران بحث خواهند کرد.

همچنین توقف حملات رژیم صهیونیستی در لبنان نیز بخشی از توافق است.

برخی منابع می‌گویند از زمان اعلام آتش‌بس تا ۳۰ روز، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و به طور همزمان، محاصره دریایی علیه ایران لغو می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: توافق صلح ، ایران و آمریکا ، پاکستان
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