 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تاکنون ، ۲ هزار و ۹۳۴ انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - مهندس طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با  تشریح جزئیات اجرای طرح ملی مهتاب در این استان عنوان کرد: طی 2 ماهه اجرای طرح ملی مهتاب در استان، ۲ هزار و ۹۳۴ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری، ۶ هزار و ۹۴ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۶ هزار و ۳۹۵ کنتور جدید نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: در ۲ ماهه اجرای این طرح  تاکنون نیز ۱۶ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۶۴۸ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده که بخش قابل توجهی از آن حاصل اقدامات مقابله با مصرف‌های غیرمجاز، اصلاح فرآیند اندازه‌گیری و ساماندهی شبکه بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۳ هزار و ۲۳۴ انشعاب غیر دائم به فروش رسیده، ۳۲۴ دستگاه شمارشگر نصب شده و عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار به طول ۱۸۸ کیلومتر انجام گرفته است.

کیامهر یادآور شد: در بخش کشاورزی نیز با هدف مدیریت مصرف و افزایش دقت در پایش انرژی، ۱۷ هزار و ۱۵۶ انشعاب چاه کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفته است.

گفتنی است اجرای طرح ملی مهتاب در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، با تمرکز بر کاهش تلفات، مقابله با برق‌های غیرمجاز، اصلاح شبکه و افزایش قابلیت اطمینان تأمین برق، در راستای برنامه‌های صنعت برق کشور برای عبور موفق از اوج بار تابستان در حال انجام است.

برچسب ها: انشعاب غیرمجاز برق ، شرکت توزیع برق
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