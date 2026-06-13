طبیعت بکر شهرستان فارسان در قاب‌هایی هنری به تصویر کشیده شده و جلوه‌ای تازه از دشت‌ها، کوهستان‌ها و اسب‌های رها در این منطقه را نمایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - دشت‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی شهرستان فارسان در قاب مجموعه‌ای از عکس‌های هنری، جلوه‌ای تازه یافته‌اند و تاخت اسب‌ها در دل طبیعت، حال‌وهوایی ویژه به این تصاویر بخشیده است.

میثم بابایی فارسانی عکاس استان چهارمحال و بختیاری، مجموعه‌ای از تصاویر هنری خود از طبیعت زیبای شهرستان فارسان را منتشر کرد. 

در این تصاویر، جلوه‌هایی از آرامش و شکوه طبیعت فارسان به تصویر کشیده شده و حضور اسب‌ها در میان دشت‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی، حال‌وهوایی شاعرانه به قاب‌ها بخشیده است. ترکیب نور، رنگ و چشم‌اندازهای بکر منطقه، زیبایی‌های طبیعی این شهرستان را به شکلی هنرمندانه به نمایش می‌گذارد.

این هنرمند با ثبت این تصاویر تلاش کرده است بخشی از ظرفیت‌های طبیعی و جلوه‌های کمتر دیده‌شده شهرستان فارسان را معرفی کند؛ آثاری که می‌توانند نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری داشته باشند.

برچسب ها: طبیعت زیبا ، شهرستان فارسان
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