باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - دشتها و چشماندازهای طبیعی شهرستان فارسان در قاب مجموعهای از عکسهای هنری، جلوهای تازه یافتهاند و تاخت اسبها در دل طبیعت، حالوهوایی ویژه به این تصاویر بخشیده است.
میثم بابایی فارسانی عکاس استان چهارمحال و بختیاری، مجموعهای از تصاویر هنری خود از طبیعت زیبای شهرستان فارسان را منتشر کرد.
در این تصاویر، جلوههایی از آرامش و شکوه طبیعت فارسان به تصویر کشیده شده و حضور اسبها در میان دشتها و چشماندازهای طبیعی، حالوهوایی شاعرانه به قابها بخشیده است. ترکیب نور، رنگ و چشماندازهای بکر منطقه، زیباییهای طبیعی این شهرستان را به شکلی هنرمندانه به نمایش میگذارد.
این هنرمند با ثبت این تصاویر تلاش کرده است بخشی از ظرفیتهای طبیعی و جلوههای کمتر دیدهشده شهرستان فارسان را معرفی کند؛ آثاری که میتوانند نقش مهمی در معرفی جاذبههای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری داشته باشند.