باشگاه خبرنگاران جوان - مجیب حسنی از حل یکی از مهمترین مشکلات واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد؛ موضوعی که به گفته او، پس از ماهها پیگیری در سطح ملی، سرانجام به نتیجه رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با پیگیریهای انجامشده در جلسات ستاد تنظیم بازار و نشست بررسی مشکلات واردات کالاهای اساسی، موضوع تخصیص ارز برای تهاتر کالاهای اساسی تعیین تکلیف شد و حذف سقف ارزی این فرآیند به مرحله اجرا درآمد.
وی با تشریح نتایج دو نشست مهم اقتصادی افزود: در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور و همچنین نشست ویژه بررسی مشکلات واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی، مهمترین دغدغههای سیستان و بلوچستان در حوزه تامین و واردات کالاهای اساسی مطرح و با جدیت پیگیری شد.
رفع یکی از موانع اصلی واردات
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: یکی از مهمترین چالشهایی که روند واردات برخی کالاهای اساسی را با محدودیت مواجه کرده بود، موضوع تخصیص ارز در فرآیند تهاتر کالاها بود که خوشبختانه با رایزنیها و پیگیریهای مستمر استان در سطح ملی، راهکار اجرایی آن مورد موافقت قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، محدودیت و سقف تعیینشده برای تخصیص ارز در فرآیند تهاتر کالاهای اساسی برداشته شده و این تصمیم به صورت عملیاتی در دستور اجرا قرار گرفته است.
تاثیر تصمیم جدید بر بازار
حسنی با تاکید بر نقش استانهای مرزی در تامین نیازهای بازار کشور گفت: رفع این محدودیت میتواند به تسهیل واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی، افزایش سرعت تامین کالا، تقویت تجارت قانونی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار کمک کند.
وی افزود: استفاده بهینه از ظرفیتهای مرزی علاوه بر تامین نیازهای داخلی، میتواند زمینه رونق اقتصادی و افزایش فعالیتهای تجاری در استان را نیز فراهم کند.
حمایت از فعالان اقتصادی و معیشت مردم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: استانداری در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری استان، پیگیری مسائل مرتبط با تجارت، واردات و تامین کالاهای اساسی را با جدیت دنبال میکند.
حسنی در پایان تاکید کرد: نتایج این اقدامات میتواند آثار مثبتی بر بازار، تسهیل فعالیت بازرگانان و بهبود معیشت مردم داشته باشد و استان همچنان مطالبات اقتصادی مرتبط با تجارت مرزی را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.
منبع استانداری سیستان وبلوچستان